Pedibus da record a Pordenone: 400 bambini percorrono 29 mila chilometri e risparmiano quasi 6 tonnellate di CO₂

Il Pedibus di Pordenone si conferma un esempio concreto di mobilità sostenibile e partecipazione civica. Nell’anno scolastico appena concluso, gli alunni delle scuole cittadine hanno percorso complessivamente 29.436,8 chilometri a piedi, contribuendo a evitare l’emissione di 5.887.360 grammi di anidride carbonica. Un risultato che dimostra come piccoli gesti quotidiani possano avere un impatto significativo sull’ambiente e sulla qualità della vita urbana.

Un beneficio concreto per l’ambiente

I numeri registrati dal progetto evidenziano una ricaduta positiva non solo sul traffico cittadino ma anche sul fronte ambientale. La quantità di CO₂ risparmiata equivale infatti alle emissioni prodotte da un’automobile che percorre circa 40 mila chilometri oppure a quella assorbita da circa 300 alberi in un anno.

Per celebrare questo importante traguardo, una rappresentanza degli studenti ha consegnato questa mattina al sindaco Alessandro Basso un attestato simbolico con i dati dell’iniziativa. La cerimonia si è svolta davanti alla Giunta comunale, sottolineando il valore istituzionale e sociale di un progetto che coinvolge l’intera comunità.

Un progetto educativo che guarda al futuro

Il Pedibus rappresenta una delle iniziative più significative promosse dall’Amministrazione comunale per incentivare la mobilità sostenibile e favorire l’autonomia dei più piccoli.

“Ricevere questo attestato dai bambini è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso – perché rappresenta il risultato di un impegno condiviso tra scuole, famiglie, volontari e Amministrazione comunale. Il Pedibus è molto più di un modo diverso di andare a scuola: è un progetto educativo che insegna il rispetto dell’ambiente, favorisce la socializzazione e contribuisce a rendere la città più sicura e vivibile”.

Oltre 400 bambini coinvolti ogni giorno

L’iniziativa coinvolge attualmente oltre 400 bambini, che raggiungono quotidianamente la scuola a piedi grazie a una rete organizzata di accompagnamento.

A rendere possibile il servizio è il lavoro di 180 volontari dell’associazione Piccoli Passi, supportati dagli insegnanti referenti e dalle famiglie che hanno scelto di aderire al progetto. Una collaborazione che ha permesso negli anni di consolidare un modello apprezzato e riconosciuto come una buona pratica a livello locale.

Meno traffico e più sicurezza davanti alle scuole

Secondo l’assessore alle Politiche della sicurezza e legalità Elena Ceolin e l’assessore alla Mobilità Lidia Diomede, il Pedibus rappresenta uno dei punti di forza della città.

“Il Pedibus è uno dei fiori all’occhiello della nostra città – sottolineano le assessore – perché promuove uno stile di vita sano, l’autonomia dei più piccoli e una mobilità sostenibile. Allo stesso tempo contribuisce concretamente alla sicurezza: meno auto davanti alle scuole significa ingressi più sicuri e una riduzione del traffico nelle vie adiacenti”.

L’Amministrazione comunale ha confermato la volontà di continuare a sostenere il progetto, considerato un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola, volontariato e famiglie, oltre che un investimento concreto nella sicurezza e nel benessere della comunità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook