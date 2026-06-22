Remanzacco inaugura la nuova pista pump track, nasce il Cibert Bike Park

Remanzacco ha inaugurato lo scorso 19 giugno il nuovo Cibert Bike Park e la pista pump track, un intervento destinato a dare nuova vitalità all’area verde centrale del Comune e a diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e appassionati di sport all’aria aperta. La cerimonia si è svolta venerdì 19 giugno, alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato il valore dell’opera per la comunità locale.

L’inaugurazione ha rappresentato un momento particolarmente partecipato, con un pubblico numeroso e le prime dimostrazioni affidate a diverse realtà sportive e associative del territorio. Al centro dell’evento, la nuova pista pump track di Remanzacco, un circuito moderno pensato per la pratica di discipline su ruote e per l’avvicinamento dei più giovani allo sport.

Una pista pump track nel cuore di Remanzacco

Il nuovo impianto è stato realizzato all’interno del Cibert Bike Park, in un’area verde situata nel centro del Comune. La pista è caratterizzata da dossi, cunette e curve paraboliche, elementi tipici delle pump track, che permettono agli atleti di avanzare sfruttando il movimento del corpo più che la pedalata continua.

Si tratta di una struttura versatile, adatta a biciclette, mountain bike, BMX e altre discipline sportive compatibili, con l’obiettivo di creare uno spazio sicuro, dinamico e attrattivo. La nuova pista non è solo un’infrastruttura sportiva, ma anche un luogo di aggregazione, pensato per incentivare la permanenza dei giovani sul territorio e promuovere stili di vita attivi.

Un investimento da 620mila euro per la comunità

L’opera è frutto di un investimento complessivo di 620mila euro, risorse che, secondo l’assessore Roberti, rappresentano un esempio concreto di come la concertazione possa tradursi in interventi utili per i cittadini.

«La concertazione si dimostra uno strumento ideale dell’Amministrazione regionale per realizzare progetti a vantaggio delle comunità locali», ha affermato Roberti durante la cerimonia, evidenziando come il nuovo bike park sia il risultato di risorse «ben investite in un’area verde al centro del Comune».

Il progetto si inserisce in un percorso di attenzione verso Remanzacco e le sue frazioni, con l’obiettivo di rafforzare servizi, spazi pubblici e opportunità per la popolazione.

Sport, associazioni e prime dimostrazioni

L’inaugurazione del Cibert Bike Park è stata accompagnata dalle prime dimostrazioni sportive e associative, che hanno coinvolto Mtb Junior Team Granzon, Società Bocciofila Polisportiva Cerneglons, Yoga in Fiore e New Team Fitness.

La presenza di realtà diverse ha dato il senso della vocazione ampia dell’intervento: non solo ciclismo e mountain bike, ma più in generale sport, benessere, socialità e partecipazione. L’area potrà infatti diventare un punto di incontro per attività organizzate, momenti dimostrativi, allenamenti e iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

Roberti: «Impianti innovativi che portano nuova linfa»

Durante l’inaugurazione, l’assessore Roberti ha posto l’accento sulla forte partecipazione del pubblico, interpretata come un segnale positivo per il futuro dell’impianto.

«La partecipazione di pubblico è particolarmente folta – ha commentato – a riprova di quanto questi impianti anche innovativi possano portare nuova linfa ed essere di richiamo per i giovani atleti».

Il riferimento è al ruolo che strutture come la pump track possono avere nei piccoli e medi Comuni: creare occasioni di sport, rendere più attrattivi gli spazi pubblici e offrire ai giovani luoghi adeguati dove ritrovarsi e praticare attività fisica in sicurezza.

Remanzacco punta su sport e aggregazione

L’apertura della nuova pista pump track rappresenta per Remanzacco un’occasione importante per rafforzare la propria offerta sportiva e ricreativa. In un contesto in cui cresce la domanda di spazi all’aperto, accessibili e multifunzionali, il Cibert Bike Park può diventare un luogo simbolo di una comunità che investe sul movimento, sulla socialità e sulla qualità della vita.

La sfida, ora, sarà far vivere l’impianto nel tempo, attraverso attività, collaborazioni con le associazioni e iniziative capaci di coinvolgere i giovani atleti e l’intera cittadinanza.

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