Casting aperti per un famoso brand italiano: Quasar Productions cerca nuovi volti anche senza esperienza

Un’occasione concreta per chi sogna di comparire in uno spot pubblicitario o semplicemente vuole vivere un’esperienza davanti alla telecamera. Quasar Productions, casa di produzione pubblicitaria e cinematografica con sede a Pradamano, ha aperto ufficialmente le selezioni per la realizzazione di nuove campagne video destinate ai canali social di uno dei brand più amati del panorama italiano.

L’iniziativa rappresenta una possibilità interessante sia per professionisti del settore sia per chi non ha mai avuto esperienze nel mondo della recitazione ma desidera mettersi in gioco.

Selezioni aperte a tutte le età

Il casting è rivolto a uomini, donne, ragazzi, bambini e senior, senza particolari limiti di età, etnia o esperienza professionale. La ricerca coinvolge infatti una vasta gamma di profili, con l’obiettivo di individuare volti autentici e rappresentativi per le future campagne pubblicitarie.

Possono partecipare sia attori professionisti sia persone che non hanno mai lavorato davanti a una telecamera. L’unico requisito richiesto è la disponibilità a partecipare alle selezioni e la volontà di affrontare un’esperienza nel mondo della produzione audiovisiva.

Un’azienda con importanti collaborazioni

Nel corso degli anni, Quasar Productions ha realizzato progetti e campagne per numerosi marchi nazionali e internazionali. Tra questi figurano aziende conosciute come Unox, Gibus, Smeg, Hera Gas e Luce, OZ Racing e molte altre realtà di primo piano.

L’apertura dei nuovi casting conferma l’attività della società friulana nel settore della comunicazione e della produzione video, con progetti destinati a raggiungere un ampio pubblico attraverso i canali digitali e social.

Collaborazioni regolarmente retribuite

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa riguarda il fatto che tutte le collaborazioni saranno retribuite. I compensi varieranno in base al ruolo assegnato, all’impegno richiesto e alle caratteristiche della produzione.

Si tratta quindi di un’opportunità professionale concreta, che può rappresentare un primo passo nel settore per chi desidera avvicinarsi al mondo degli spot pubblicitari e delle produzioni audiovisive.

Come inviare la candidatura

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare una mail all’indirizzo casting@quasarfilm.it allegando tutta la documentazione richiesta.

La candidatura dovrà comprendere:

Un self tape o showreel di circa un minuto come presentazione;

di circa un minuto come presentazione; Foto recenti in formato jpg: primo piano, mezzo busto e figura intera;

in formato jpg: primo piano, mezzo busto e figura intera; Un file pdf con dati personali: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail, data di nascita, residenza attuale e indicazione sull’eventuale disponibilità di un’automobile;

Informazioni fisiche come altezza, taglia, numero di scarpe ed eventuali segni particolari, tra cui tatuaggi o cicatrici.

Attenzione alle candidature incomplete

L’azienda ha precisato che saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature complete di tutto il materiale richiesto. Le domande incomplete non potranno essere valutate durante la fase di selezione.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle candidature provenienti dal Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di valorizzare i talenti e i volti del territorio all’interno delle nuove produzioni.

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