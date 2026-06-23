Concerto di Andrea Bocelli a Gemona, il Pd chiede di fare luce sui costi: “Servono tutti i documenti”

I consiglieri regionali del Partito Democratico Diego Moretti e Massimo Mentil chiedono maggiore chiarezza sui costi del concerto di Andrea Bocelli, tenutosi il 7 maggio a Gemona in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. Secondo i due esponenti dem, la risposta fornita dall’assessore regionale Riccardo Riccardi a una loro interrogazione risulta “opaca” e lascia ancora diversi interrogativi aperti.

Un appalto da oltre 2,5 milioni di euro

Dalla documentazione esaminata dai consiglieri emerge che la Regione ha affidato l’organizzazione dell’evento attraverso una procedura negoziata senza bando del valore di 2 milioni e 568 mila euro, poi aggiudicata per 2 milioni e 549 mila euro Iva esclusa. Con l’applicazione dell’imposta, il costo complessivo potrebbe superare i 3 milioni di euro.

Moretti e Mentil evidenziano inoltre che la procedura sarebbe stata predisposta dalla Direzione centrale Attività produttive e non dalla Protezione civile regionale. A partecipare sarebbe stato un solo soggetto: Fvg Live Srl di Tavagnacco, titolare dell’esclusiva per l’esibizione di Bocelli e successivamente aggiudicataria dell’organizzazione del concerto.

«Serve un quadro dettagliato delle spese»

I consiglieri precisano che la loro iniziativa non riguarda la qualità artistica dell’evento né il fatto che il concerto sia stato gratuito per il pubblico e seguito da circa 15 mila persone.

«Proprio perché si tratta di un impiego così rilevante di fondi pubblici – spiegano – riteniamo indispensabile garantire la massima trasparenza e fornire ai cittadini un quadro dettagliato delle spese sostenute».

Annunciato l’accesso agli atti

Per fare piena luce sulla vicenda, Moretti e Mentil annunciano la presentazione di un accesso agli atti per acquisire il contratto stipulato tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e Fvg Live Srl.

L’obiettivo è verificare se il documento contenga elementi più dettagliati rispetto a quelli forniti nella risposta dell’assessore Riccardi e chiarire nel dettaglio la composizione delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento.

Secondo i due consiglieri regionali, la trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche è un passaggio necessario, soprattutto quando si tratta di investimenti di tale entità finanziati con denaro dei contribuenti.

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