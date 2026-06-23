Fvg Orchestra conquista l’Italia: primo posto nazionale e un traguardo storico sempre più vicino

La Friuli-Venezia Giulia Orchestra conquista il vertice nazionale e porta il nome della regione ai massimi livelli della musica sinfonica italiana. La compagine regionale si è infatti classificata al primo posto nella graduatoria nazionale delle orchestre territoriali stilata dal Ministero della Cultura per il 2026, un riconoscimento che premia la qualità artistica, la progettualità e la crescita costante dell’orchestra.

Un risultato che premia qualità e progettualità

Il decreto direttoriale del Ministero della Cultura ha attribuito alla Fvg Orchestra un punteggio complessivo di 68,01 punti, risultato che comporta anche un incremento del contributo ministeriale destinato alle attività del 2026.

Particolarmente rilevante il giudizio ottenuto nella componente qualitativa, dove l’orchestra ha raggiunto 21 punti su 35, ottenendo il massimo punteggio possibile (6 su 6) sia per la qualità professionale del personale artistico sia per la qualità artistica e l’innovatività del progetto.

Numeri che confermano il valore di una realtà musicale diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio e sempre più apprezzata anche a livello nazionale.

Petiziol e Mansutti: “Un risultato che ci responsabilizza”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Paolo Petiziol e dal direttore artistico Claudio Mansutti, che hanno sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto.

“Essere primi in Italia tra le orchestre territoriali è un risultato che ci soddisfa profondamente, ma soprattutto ci carica di responsabilità. Siamo nel secondo anno di un percorso triennale e questi numeri confermano che la direzione è quella giusta. Il Ministero riconosce ancora una volta la qualità dei nostri musicisti e la solidità del nostro progetto artistico”.

Un riconoscimento che rappresenta non un punto d’arrivo, ma uno stimolo a proseguire lungo il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Obiettivo Ico: un traguardo storico per il Friuli-Venezia Giulia

Il risultato assume un valore ancora maggiore perché arriva nel secondo anno del triennio di valutazione ministeriale. Se le performance saranno confermate anche nel prossimo anno, la Fvg Orchestra potrebbe ottenere il prestigioso riconoscimento di Istituzione concertistico orchestrale (Ico).

Si tratta della categoria più alta prevista dal sistema italiano dello spettacolo dal vivo e, in caso di successo, sarebbe la prima volta per il Friuli-Venezia Giulia, un traguardo storico per l’intero comparto musicale regionale.

Un’estate ricca di concerti in tutta la regione

Mentre celebra questo importante riconoscimento, la Fvg Orchestra continua la propria intensa attività artistica con una serie di appuntamenti che attraverseranno il territorio regionale.

Il 26 giugno al Bosco Romagno di Cividale l’orchestra renderà omaggio a Domenico Modugno con la direzione di Ernesto Colombo e la voce di Beppe Voltarelli.

Il 3 luglio all’Abbazia di Moggio Udinese inaugurerà la rassegna CarniArmonie insieme al Trio Smetana, sotto la direzione di Georgios Balatsinos, con musiche di Schubert, Vorošek e Mendelssohn.

Il 5 luglio all’Auditorium H. Zotti di San Vito al Tagliamento accompagnerà i finalisti del concorso internazionale “Il Piccolo Violino Magico”, dedicato ai giovani talenti del violino.

Il 10 luglio alla Corte della Fondazione Bon sarà protagonista di un concerto dedicato a Ennio Morricone, con il maestro Paolo Paroni sul podio.

Infine, il 17 luglio al Palamostre di Udine, andrà in scena “Un Palco all’Operetta”, con Andrea Binetti, Ilaria Zanetti, Selma Pasternak e Sergej Kanygin diretti da Romolo Gessi.

Un calendario che conferma il ruolo centrale della Fvg Orchestra nella vita culturale regionale e che ora può contare anche sul prestigioso titolo di migliore orchestra territoriale d’Italia.

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