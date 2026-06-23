Pordenone, aiuto a negozi e artigiani: tariffa rifiuti dimezzata per chi subisce i cantieri

Le attività commerciali e artigianali che subiscono i disagi dei cantieri pubblici potranno contare su un aiuto concreto. La Giunta comunale di Pordenone ha approvato all’unanimità una delibera che prevede una riduzione del 50% della quota variabile della Taric, la tariffa corrispettiva sui rifiuti, per gli esercizi situati lungo strade interessate da lavori pubblici della durata superiore a tre mesi.

L’obiettivo dell’amministrazione è sostenere le imprese che, durante l’esecuzione degli interventi, devono fare i conti con una minore accessibilità e con inevitabili ripercussioni sull’attività economica.

Chi potrà beneficiare dell’agevolazione

La misura riguarda in particolare le attività commerciali e artigianali con sede operativa al piano terra e con vetrine affacciate direttamente sulle vie interessate dai cantieri.

Tra gli esempi più recenti figura Viale Cossetti, dove i lavori di rifacimento dei marciapiedi, attesi da tempo, si sono protratti oltre le tempistiche inizialmente previste, generando difficoltà per gli operatori economici presenti lungo l’arteria.

L’agevolazione sarà riconosciuta per l’intera durata del cantiere, dalla data di apertura fino alla chiusura ufficiale certificata dalle relative ordinanze comunali. Il beneficio sarà applicato anche nei casi di chiusura parziale della carreggiata, come avviene quando la circolazione viene limitata a un solo senso di marcia.

Il sostegno del Comune alle attività economiche

Secondo il sindaco Alessandro Basso, il provvedimento rappresenta una risposta concreta alle esigenze degli esercenti.

“La città che si trasforma comporta inevitabilmente disagi per chi vi lavora e questa misura rappresenta un segnale concreto di attenzione verso gli esercenti”, ha dichiarato il primo cittadino.

Basso ha inoltre ricordato come il Comune abbia già attivato negli ultimi mesi diversi strumenti di sostegno alle attività economiche, seguendo un percorso avviato già durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

Un aiuto immediato durante i lavori

Anche l’assessore Emilio Badanai Scalzotto ha sottolineato il carattere operativo e immediato della misura.

“La riduzione della tariffa rifiuti consente di alleggerire i costi durante i mesi di cantiere”, ha spiegato l’assessore, evidenziando come l’amministrazione sia consapevole delle difficoltà affrontate da commercianti e artigiani.

Allo stesso tempo, il Comune ritiene che gli interventi in corso rappresentino un investimento strategico per il futuro della città, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi urbani e la loro attrattività, soprattutto in vista dell’appuntamento con Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Come verrà applicato lo sconto

La riduzione della Taric sarà gestita direttamente dal soggetto incaricato della riscossione. Nella maggior parte dei casi il beneficio sarà riconosciuto tramite compensazione nelle bollette successive. Qualora questa modalità non fosse praticabile, il Comune prevede la possibilità di procedere con un rimborso diretto agli aventi diritto.

L’intervento sarà finanziato attraverso risorse della fiscalità generale, senza costi aggiuntivi per le attività beneficiarie.

Altre misure allo studio

L’amministrazione comunale guarda già ai prossimi interventi di sostegno. Nel secondo semestre del 2026 è previsto un intervento sulla tassa delle insegne, con effetti a partire dal 2027.

Parallelamente è allo studio uno strumento strutturale dedicato alle imprese coinvolte dai cantieri pubblici, con l’obiettivo di favorire riqualificazione, innovazione e competitività delle attività economiche che operano sul territorio.

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