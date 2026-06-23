Pordenone, festa per i neo diplomati ITS Academy: piazza Cavour si prepara all’evento, ecco i divieti

Pordenone si prepara a festeggiare i neo diplomati dell’ITS Academy Alto Adriatico, protagonisti della tradizionale cerimonia dedicata alla conclusione del percorso di alta formazione. Quest’anno l’evento cambia però location: a causa degli interventi di restauro che interessano la loggia del municipio, la manifestazione si terrà in piazza Cavour, nel cuore della città.

Un momento importante per gli studenti

La cerimonia rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’anno per l’ITS Academy Alto Adriatico. L’evento celebra infatti il raggiungimento del diploma da parte degli studenti che hanno completato il percorso biennale di specializzazione post diploma, caratterizzato da una formazione altamente qualificata e orientata al mondo del lavoro.

Per i neo diplomati si tratta del momento conclusivo di un percorso impegnativo, fatto di lezioni, laboratori, esperienze pratiche e collaborazioni con le aziende del territorio. La consegna dei diplomi diventa così un’occasione per valorizzare il traguardo raggiunto e guardare alle future opportunità professionali.

Cambio di sede per la manifestazione

La tradizionale cornice davanti alla loggia del municipio non potrà ospitare l’edizione di quest’anno a causa dei lavori di restauro in corso. La cerimonia si svolgerà quindi in piazza Cavour, uno degli spazi più rappresentativi del centro cittadino.

Il trasferimento della sede comporterà alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate, necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

Divieti di sosta e limitazioni al traffico

Per consentire l’allestimento e la gestione della manifestazione, il Comune ha disposto specifiche restrizioni alla viabilità.

In via Mazzini e in piazzetta Cavour, nel tratto della ZTL compreso tra via Borgo Sant’Antonio e piazza XX Settembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada dalle ore 13 alle ore 21. Il provvedimento riguarda tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati all’accesso nella ZTL e quelli al servizio delle persone con disabilità.

Accesso consentito a residenti e frontisti

Oltre al divieto di sosta, scatterà anche il divieto di transito dalle ore 17.30 fino al termine della manifestazione, previsto indicativamente intorno alle 20 e comunque fino a quando saranno garantite le condizioni di sicurezza.

L’amministrazione comunale ha tuttavia previsto un’eccezione per residenti e frontisti, che potranno accedere all’area interessata dalle limitazioni previa autorizzazione degli agenti della Polizia locale presenti sul posto.

L’invito per cittadini e automobilisti è quindi quello di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare eventuali spostamenti nel centro cittadino tenendo conto delle modifiche alla viabilità legate all’evento.

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