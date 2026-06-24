Muja Buskers Festival compie 10 anni: Muggia si prepara a cinque giorni di spettacoli, circo e magia

Dal 1° al 5 luglio Muggia tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con il Muja Buskers Festival, la manifestazione dedicata al circo contemporaneo e al teatro di strada che quest’anno celebra il suo decimo anniversario. Un traguardo importante per un evento che, dal 2017 a oggi, ha portato nella cittadina rivierasca oltre 60 mila spettatori, diventando uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate regionale.

Dieci anni di crescita insieme alla città

L’edizione 2026 rappresenta un momento speciale per il festival e per tutta la comunità muggesana. In questi dieci anni il Muja Buskers ha saputo crescere insieme alla città, trasformando piazze, calli e scorci sul mare in luoghi dedicati all’arte e all’incontro.

“Dieci edizioni significano aver visto il festival crescere insieme alla città”, sottolinea il direttore artistico Riccardo Strano, evidenziando come il rapporto tra artisti, pubblico e territorio sia diventato il vero cuore della manifestazione.

Secondo gli organizzatori, Muggia non rappresenta semplicemente la cornice dell’evento, ma ne costituisce una parte integrante, con i suoi spazi urbani che diventano elementi attivi delle performance e delle installazioni artistiche.

Un festival che conquista famiglie e turisti

Nel corso degli anni il Muja Buskers Festival è riuscito ad attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato. Famiglie, bambini, giovani, appassionati di teatro di strada e numerosi turisti hanno contribuito a rendere l’evento una presenza stabile nel calendario estivo del territorio.

Per Anna Zecchini, presidente dell’associazione Sparpagliati che organizza il festival, il decennale rappresenta un traguardo importante non solo per l’associazione, ma per l’intera comunità. L’obiettivo è quello di vedere nuovamente le piazze riempirsi di persone, sorrisi e partecipazione, valorizzando anche il ruolo del volontariato e dell’associazionismo.

Il programma: cinque giorni di spettacoli e laboratori

L’inaugurazione è in programma mercoledì 1° luglio in piazzale Alto Adriatico con l’apertura dei laboratori e delle attività dedicate ai bambini. Grande attesa anche per il ritorno della compagnia Side Kunst e del suggestivo chapiteau, il grande tendone che ospiterà alcuni degli spettacoli principali.

Da giovedì 2 luglio il festival inizierà a coinvolgere il centro storico con lo spettacolo Busca Vidas del collettivo Cia Choko Cirko, previsto in piazzale Caliterna.

La giornata di venerdì 3 luglio segnerà la piena operatività di tutte le location della manifestazione, da piazzale Alto Adriatico a piazza Marconi, passando per Caliterna.

Il grande weekend del decennale

Il fine settimana sarà il momento culminante della manifestazione. Sabato 4 luglio spazio ai laboratori di circo per bambini presso il Circolo della Vela e a una fitta programmazione di spettacoli distribuiti in tutta la città fino alla serata.

Domenica 5 luglio andrà in scena il gran finale con la Banda Berimbau, spettacoli di giocoleria, teatro di strada, le esibizioni di Carpa Diem e le performance della compagnia Cia El Goma.

Tra le novità più attese figurano anche gli appuntamenti dedicati allo skateboard, con rampe accessibili liberamente e corsi aperti al pubblico.

Arte accessibile e comunità protagonista

La maggior parte degli eventi del festival sarà a ingresso gratuito, mentre gli spettacoli ospitati all’interno dello chapiteau richiederanno prenotazione e biglietto.

Per il direttore artistico Riccardo Strano, il decennale rappresenta soprattutto un’occasione per guardare al futuro. Il circo contemporaneo continua infatti a essere uno strumento capace di coinvolgere pubblici diversi, creando momenti di riflessione, emozione e condivisione negli spazi pubblici.

Un festival che, come il mare che bagna Muggia, continua a tornare ogni anno lasciando nuove tracce e rafforzando il legame tra arte, cultura e comunità.

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