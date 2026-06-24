Pordenone tra le peggiori città d’Italia per il clima: caldo, afa e temporali la fanno crollare in classifica

Le ultime giornate hanno offerto un assaggio delle condizioni che stanno caratterizzando l’estate 2026: temperature elevate, umidità persistente e temporali intensi che hanno provocato disagi in diverse zone del territorio. Un quadro che trova conferma anche nei dati dell’Indice di Vivibilità Climatica 2026, realizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con IlMeteo.it, che colloca Pordenone tra le città italiane con il clima meno favorevole.

Lo studio sulla vivibilità climatica

Giunto alla sua quinta edizione, il report rappresenta una delle analisi più approfondite sul clima in Italia. Lo studio prende in considerazione 17 parametri climatici e si basa sull’elaborazione di oltre 418 milioni di dati, con l’obiettivo di fotografare le condizioni atmosferiche che incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

Nella classifica nazionale del 2026 il primo posto è occupato da Ancona, che totalizza 743 punti e conferma l’ottimo risultato ottenuto negli ultimi anni. Sul podio salgono anche Bari con 739 punti e Vibo Valentia con 735. All’estremo opposto si trovano invece Mantova, ultima con 435 punti, seguita da Cremona e Trento.

Nord Italia penalizzato

Dall’analisi emerge un elemento particolarmente significativo: le città del Nord risultano generalmente più penalizzate rispetto al resto del Paese. Secondo gli esperti, le aree più svantaggiate sono quelle situate nella Pianura Padana e nei fondovalle alpini, dove si concentrano fenomeni climatici che riducono la vivibilità.

Tra i fattori che incidono maggiormente figurano la forte escursione termica, la presenza della nebbia durante la stagione invernale e l’afa intensa nei mesi estivi, sempre più frequente a causa delle ondate di calore che interessano il territorio.

Trieste salva il Friuli-Venezia Giulia

Nel panorama regionale emerge una sola nota positiva. Trieste si conferma infatti la migliore provincia del Nord Italia nella graduatoria, conquistando un ottimo 13° posto a livello nazionale. Un risultato che premia le condizioni climatiche mitigate dalla presenza del mare e da una maggiore ventilazione rispetto ad altre aree del territorio.

Pordenone ultima in regione

La situazione cambia radicalmente osservando le altre province del Friuli-Venezia Giulia. Gorizia si colloca al 56° posto, mentre Udine occupa la 75ª posizione.

A chiudere la classifica regionale è invece Pordenone, che si ferma al 94° posto nazionale, risultando la provincia friulana con il peggior indice di vivibilità climatica. Un dato che riflette le caratteristiche climatiche del territorio, spesso segnato da estati particolarmente afose, elevati livelli di umidità e fenomeni meteorologici intensi.

La graduatoria conferma dunque come il cambiamento delle condizioni climatiche stia incidendo sempre più sulla qualità della vita, rendendo alcuni territori maggiormente esposti agli effetti del caldo estremo e degli eventi meteorologici intensi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook