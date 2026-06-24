Udine, FdI all’attacco: “Degrado e insicurezza attorno alla Stazione di Posta”

Torna al centro del confronto politico la situazione nell’area della Stazione di Posta di Udine, tra piazzale Unità d’Italia, via Cussignacco, via Ciro di Pers e via Bernardo de Rubeis. Secondo Fratelli d’Italia, nella zona continuano a registrarsi episodi di degrado, bivacchi, consumo di alcolici e abbandono di rifiuti, con un crescente senso di insicurezza percepito da residenti e commercianti.

Per questo motivo il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Luca Onorio Vidoni, ha depositato un’interpellanza urgente, sottoscritta anche dai consiglieri Francesca Laudicina, Gianni Croatto, Giulia Manzan e Loris Michelini, chiedendo chiarimenti all’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Felice De Toni.

Il nodo della vigilanza

Uno dei punti principali dell’interpellanza riguarda la sospensione del presidio della guardia giurata davanti alla Stazione di Posta. Secondo Vidoni, il servizio era stato attivato lo scorso anno dopo le richieste avanzate dai residenti e dai consigli di quartiere, ma sarebbe stato interrotto da tempo.

“Oggi chi vive e frequenta la zona ci riferisce che quel servizio è sospeso e che dalla sua interruzione sono tornati i bivacchi nei pressi dell’ingresso e nelle aree circostanti”, sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia.

FdI chiede quindi al Comune di spiegare le ragioni della sospensione e di chiarire quali misure intenda adottare in vista dell’apertura della sede definitiva della Stazione di Posta in via Cussignacco, una struttura che potrà ospitare contemporaneamente fino a 30 persone. Per Vidoni il presidio di vigilanza dovrebbe essere ripristinato e garantito per tutto l’orario di apertura del servizio.

I ritardi sull’illuminazione pubblica

L’interpellanza affronta anche il tema dell’illuminazione pubblica. Secondo quanto riferito da Fratelli d’Italia, due fari della torre di piazzale Unità d’Italia sarebbero fuori servizio, mentre non sarebbero ancora stati installati i cinque nuovi pali illuminanti previsti lungo via Ciro di Pers.

Vidoni richiama gli interventi annunciati dal Comune nel novembre 2025, per un valore superiore a 22 mila euro, che avrebbero dovuto essere completati entro la fine dello stesso anno.

“A oggi, però, non è stato fatto nulla e diverse porzioni dell’area restano al buio”, afferma il consigliere comunale.

Le segnalazioni di residenti e commercianti

Secondo Fratelli d’Italia continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte di cittadini e attività economiche della zona. Le criticità riguarderebbero soprattutto la percezione di sicurezza nelle ore serali.

“I cittadini hanno paura ed evitano determinate vie nelle ore serali, poiché avvertono un senso di insicurezza che l’amministrazione comunale continua a sottovalutare”, sostiene Vidoni, ricordando anche l’attività del comitato spontaneo nato per portare all’attenzione delle istituzioni i problemi del quartiere.

Il capogruppo precisa comunque di non mettere in discussione la funzione sociale della Stazione di Posta, ma di chiedere che il servizio sia accompagnato da misure adeguate per tutelare sia le persone accolte sia chi vive e lavora nell’area.

L’affondo contro la giunta De Toni

Nella parte finale dell’intervento, Vidoni rivolge un duro attacco all’amministrazione comunale, accusandola di concentrarsi sull’inaugurazione della nuova struttura senza aver risolto le problematiche segnalate dai cittadini.

“Mentre i problemi restano irrisolti, il sindaco De Toni e i suoi assessori preferiscono preparare l’inaugurazione della nuova struttura in pompa magna, con tanto di aperitivo per cento invitati. Evidentemente per loro è più facile brindare che dare risposte ai cittadini”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’obiettivo dell’interpellanza, conclude Vidoni, è quello di ottenere risposte concrete e sollecitare interventi immediati su sicurezza, vigilanza e illuminazione nell’area della Stazione di Posta.

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