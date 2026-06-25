Beach soccer a Lignano: al via la 22ª edizione dal 25 al 28 giugno

Lignano Sabbiadoro torna protagonista del grande sport estivo e si conferma una delle capitali italiane del beach soccer. Da oggi, 25 giugno, fino a domenica 28 giugno, la località balneare friulana ospita la terza tappa del Beach Soccer Tour FIGC-Lega Nazionale Dilettanti 2026, un appuntamento che porterà sulla sabbia della Beach Arena allestita all’Ufficio 5 venti squadre provenienti da tutta Italia e un calendario di trenta incontri.

La manifestazione, presentata ieri a Lignano Sabbiadoro, rappresenta uno degli eventi sportivi di punta dell’estate friulana e conferma il legame ormai storico tra la località e il calcio su sabbia. La tappa lignanese comprenderà la quinta edizione della Coppa Italia Q8 Femminile e la Serie A Q8 – Poule Promozione, offrendo quattro giornate di gare, spettacolo e partecipazione.

Ventidue edizioni consecutive, un legame nato nel 2004

Il rapporto tra Lignano Sabbiadoro e il beach soccer non nasce oggi. La località friulana accompagna questa disciplina dal 2004 e, con quella del 2026, raggiunge il traguardo delle 22 edizioni consecutive. Un dato che racconta non soltanto la continuità organizzativa, ma anche la capacità del territorio di trasformare la propria vocazione turistica in un’opportunità sportiva di rilievo nazionale.

A sottolinearlo è stato il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione. Secondo Anzil, Lignano “non ospita semplicemente il beach soccer”, ma nel corso degli anni è diventata una delle capitali italiane di questa disciplina, grazie a un rapporto fondato su fiducia, collaborazione e capacità di fare sistema.

20 squadre e 30 partite sulla sabbia lignanese

Il cuore della manifestazione sarà la Beach Arena dell’Ufficio 5, che per quattro giorni diventerà il centro nazionale del calcio su sabbia. Sono attese complessivamente 20 squadre da tutta Italia, impegnate in 30 incontri distribuiti nelle giornate di gara.

Il programma sportivo unisce il valore agonistico della Serie A Q8 – Poule Promozione alla crescita del movimento femminile, rappresentata dalla Coppa Italia Q8 Femminile, giunta alla sua quinta edizione. Una doppia proposta che amplia il richiamo della tappa lignanese, attirando appassionati, turisti e residenti in un contesto dove sport e intrattenimento si fondono con l’identità balneare della città.

La Coppa Italia femminile rafforza il valore della tappa

Tra gli elementi centrali dell’edizione 2026 spicca proprio la presenza della Coppa Italia Q8 Femminile. Il torneo conferma la crescente attenzione verso lo sport femminile, sempre più presente nei grandi appuntamenti nazionali e capace di contribuire in modo decisivo alla promozione delle discipline sportive.

Anzil ha evidenziato come la competizione femminile arricchisca ulteriormente il valore della manifestazione, offrendo spettacolo e occasioni di coinvolgimento per il pubblico. La tappa di Lignano, in questo senso, non è soltanto un appuntamento agonistico, ma anche una vetrina per un movimento sportivo in espansione.

Sport, turismo e promozione del territorio

Il beach soccer rappresenta per Lignano Sabbiadoro un evento perfettamente coerente con la natura della località. La disciplina unisce agonismo, spettacolo e partecipazione, valorizzando uno degli elementi più caratteristici del territorio: la sabbia.

La Beach Arena diventa così uno spazio capace di trasformare la spiaggia in un palcoscenico sportivo, con ricadute positive anche sul piano turistico. Eventi di questo tipo contribuiscono infatti ad arricchire l’offerta estiva, creando occasioni di intrattenimento per i visitatori e rafforzando l’immagine di Lignano come destinazione dinamica, sportiva e accogliente.

La forza del sistema tra istituzioni, sport e territorio

Nel suo intervento, il vicegovernatore ha posto l’accento anche sulla continuità organizzativa e sulla sinergia tra enti pubblici, mondo sportivo, operatori economici e volontariato. Un modello che, secondo Anzil, ha permesso alla manifestazione di crescere negli anni e di consolidarsi come appuntamento fisso nel calendario nazionale del beach soccer.

“Ventidue anni di collaborazione rappresentano il segno concreto di una fiducia costruita nel tempo”, ha ricordato Anzil, evidenziando come il progetto continui a generare risultati importanti sia sul piano sportivo sia su quello turistico.

Lignano al centro della scena nazionale

Con la terza tappa del Beach Soccer Tour FIGC-Lega Nazionale Dilettanti 2026, Lignano Sabbiadoro si prepara dunque a vivere quattro giornate ad alta intensità sportiva. Dal 25 al 28 giugno, la località friulana sarà il punto di riferimento italiano per il calcio su sabbia, confermando una tradizione lunga oltre vent’anni e una capacità organizzativa ormai riconosciuta a livello nazionale.

La manifestazione rappresenta un’occasione importante non solo per gli appassionati di beach soccer, ma anche per il territorio, che attraverso lo sport rafforza la propria attrattività e la propria identità di località turistica capace di accogliere grandi eventi.

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