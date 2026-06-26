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Eyof 2027 a Lignano, svelata la mascotte ufficiale “Doro”

Svelata a Trieste la mascotte di Eyof 2027: è la lucertola “Doro”, ideata dalla studentessa Valentina Polo del liceo Sello di Udine. L’evento porterà in Fvg oltre 4mila atleti da 48 nazioni
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La premiazione di Valentina Polo
La premiazione di Valentina Polo
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Si chiama “Doro” ed è una lucertola: sarà lei la mascotte ufficiale di Eyof 2027, il Festival olimpico giovanile europeo in programma la prossima estate a Lignano Sabbiadoro e in altre località del Friuli-Venezia Giulia. A idearla è stata Valentina Polo, studentessa del liceo artistico Sello di Udine, vincitrice del concorso che ha coinvolto 150 ragazzi dell’istituto udinese.

La presentazione si è svolta oggi nel palazzo della Regione a Trieste, alla presenza del vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, del sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi e del presidente del comitato esecutivo di Eyof 2027 Giorgio Brandolin.

Sport, arte e identità del territorio

La scelta della mascotte rappresenta uno dei passaggi simbolici verso l’appuntamento sportivo internazionale che porterà in regione migliaia di giovani atleti. Secondo Anzil, svelare “Doro” è stato un momento in cui sport, arte, creatività e cultura si sono incontrati, valorizzando il talento delle nuove generazioni.

Le proposte presentate dagli studenti, e in particolare i tre lavori finalisti premiati durante l’evento, sono state definite una dimostrazione concreta della capacità dei ragazzi di interpretare lo spirito olimpico giovanile e l’identità del Friuli-Venezia Giulia. La mascotte avrà visibilità internazionale e accompagnerà la comunicazione ufficiale della manifestazione.

La lucertola Doro, mascotte di Eyof 2027

La lucertola Doro, mascotte di Eyof 2027

Eyof torna a Lignano dopo 22 anni

Il Festival olimpico giovanile europeo tornerà a Lignano Sabbiadoro e in Italia a distanza di 22 anni dall’edizione del 2005. L’appuntamento del 2027 arriva inoltre tre anni dopo la rassegna invernale che aveva coinvolto l’intero territorio regionale, confermando il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come piattaforma internazionale per i grandi eventi sportivi giovanili.

Per la prossima estate sono attesi oltre 4mila atleti provenienti da 48 nazioni, un dato che restituisce la dimensione dell’evento e il suo impatto non solo sportivo, ma anche promozionale, turistico e culturale.

Le località coinvolte in Friuli-Venezia Giulia

Oltre a Lignano Sabbiadoro, cuore della manifestazione, le gare si svolgeranno anche in altre cinque località del territorio regionale: San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Latisana, Rivignano Teor e Trieste. Una distribuzione che permetterà di valorizzare più aree del Friuli-Venezia Giulia, coinvolgendo comunità, impianti sportivi e realtà locali.

L’Eyof 2027 sarà quindi un evento diffuso, capace di unire la dimensione agonistica alla promozione del territorio, con Lignano chiamata a confermare la propria vocazione di località sportiva e turistica di riferimento.

Anzil: “Il talento dei ragazzi avrà visibilità internazionale”

Nel suo intervento, il vicegovernatore Anzil ha sottolineato il valore educativo e simbolico dell’iniziativa. “L’arte è la capacità di passare dal pensiero all’azione e di trasmettere emozioni che diventano immagine”, ha osservato, ringraziando gli studenti e gli insegnanti che hanno partecipato al progetto.

Anzil ha evidenziato come la mascotte ufficiale sia il risultato di un percorso creativo che ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco e di raccontare, attraverso il disegno, lo spirito sportivo e l’identità del territorio. “Doro” diventa così non solo un’immagine promozionale, ma anche un simbolo della partecipazione dei giovani a un evento pensato proprio per le nuove generazioni.

Un simbolo per accompagnare l’attesa dell’evento

La lucertola “Doro” accompagnerà ora il cammino verso Eyof 2027, contribuendo a rendere riconoscibile la manifestazione e a costruire il racconto dell’Olimpiade giovanile europea in Friuli-Venezia Giulia.

Con la mascotte ufficiale, l’evento entra in una fase sempre più concreta: dopo la definizione delle sedi e dell’organizzazione, il volto creativo scelto dagli studenti diventa il primo grande simbolo pubblico di una manifestazione che porterà in regione sport, giovani, delegazioni internazionali e attenzione mediatica.

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