A23, due notti di chiusura verso Udine: tratto chiuso tra Carnia e Gemona Osoppo

Due notti di chiusura sulla A23 Udine-Tarvisio per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, e sarà in vigore nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

L’intervento, programmato da Autostrade per l’Italia, comporterà modifiche alla circolazione per tutti i veicoli diretti verso il capoluogo friulano.

Uscita obbligatoria a Carnia

Durante le fasce orarie interessate dai lavori, gli automobilisti che percorrono la A23 in direzione Udine dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Carnia.

Il percorso alternativo consigliato prevede di proseguire lungo la SS52 Carnica, quindi imboccare la SS13 Pontebbana in direzione Udine, proseguire sulla SP49 Osovana e rientrare infine in autostrada alla stazione di Gemona Osoppo.

Dove trovare gli aggiornamenti sul traffico

Gli automobilisti potranno consultare gli aggiornamenti sulla viabilità attraverso i canali informativi di Autostrade per l’Italia. Le informazioni saranno disponibili sulle emittenti RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic e Rai Isoradio, oltre che tramite l’app Autostrade per l’Italia, il sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale e il circuito TV Infomoving presente nelle aree di servizio.

Per informazioni sulla viabilità è inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center 803.111.

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