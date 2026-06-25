Udine, spaccano il finestrino di un’auto e tentano il furto: arrestato un 21enne dopo l’inseguimento

L’intento di furto è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, ma uno dei due presunti responsabili è riuscito a far perdere le proprie tracce. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno in via Leopardi a Udine, dove due persone avrebbero preso di mira un’auto in sosta, rompendo un finestrino nel tentativo di impossessarsi degli oggetti custoditi all’interno. Uno dei due è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi, mentre sono ancora in corso le ricerche del complice.

Il tentativo di furto in via Leopardi

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno in via Leopardi, a Udine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, con il supporto dei militari della Stazione di Campoformido.

Secondo quanto ricostruito, due persone avrebbero infranto il finestrino di un’auto parcheggiata utilizzando un sasso, per poi tentare di sottrarre gli oggetti presenti all’interno del veicolo.

La fuga e l’inseguimento

L’allarme lanciato in tempi rapidi ha permesso ai militari di raggiungere la zona mentre i presunti responsabili erano ancora nei pressi dell’auto. Alla vista dei carabinieri, i due si sono dati alla fuga a piedi.

Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermare uno dei fuggitivi, identificato come un 21enne straniero domiciliato a Udine. Secondo quanto riferito dall’Arma, il giovane avrebbe anche opposto resistenza ai carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il complice, invece, è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Arrestato un 21enne

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, dove è rimasto in attesa del rito direttissimo.

Proseguono le ricerche del complice

Le indagini proseguono per identificare e rintracciare la seconda persona coinvolta. I carabinieri stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire il percorso di fuga e individuare il complice.

Come previsto dalla normativa vigente, la persona sottoposta a indagini deve considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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