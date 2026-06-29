Italrugby femminile, due grandi sfide internazionali a Fontanafredda: quando giocano le azzurre

L’Italrugby femminile inizierà da Fontanafredda il proprio cammino nelle WXV Global Series 2026, la nuova competizione internazionale che riunisce le dodici migliori nazionali del mondo. Lo Stadio Omero Tognon ospiterà le prime due sfide casalinghe delle azzurre contro Giappone e Sudafrica, segnando l’avvio di un percorso che accompagnerà la nazionale per tutta la stagione autunnale.

Fontanafredda ospita l’esordio delle azzurre

Sarà il Tognon di Fontanafredda a fare da cornice ai primi impegni dell’Italrugby femminile nelle WXV Global Series 2026. L’impianto, che in passato aveva già accolto alcune amichevoli della nazionale maschile, diventerà ora il punto di partenza della nuova avventura internazionale della selezione femminile.

Le azzurre arrivano a questo appuntamento dopo il quarto posto conquistato nel Guinness Sei Nazioni 2026, torneo chiuso con due vittorie contro Scozia e Galles e con il primo storico punto di bonus offensivo ottenuto contro l’Inghilterra, campione del mondo.

Le sfide contro Giappone e Sudafrica

Il debutto è fissato per sabato 19 settembre alle 14.30, quando l’Italia affronterà il Giappone. Una settimana più tardi, sabato 26 settembre, sarà invece la volta della sfida contro il Sudafrica, sempre sul terreno di gioco di Fontanafredda.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su federugby.it. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul portale federugby.ticketone.it, con prezzi a partire da 10 euro e tariffe agevolate riservate ai tesserati della Federazione Italiana Rugby.

Cos’è la WXV Global Series

La WXV Global Series 2026 rappresenta il nuovo format internazionale del rugby femminile mondiale. La competizione, lanciata nel settembre 2025 in sostituzione delle precedenti edizioni del WXV disputate nel 2023 e nel 2024, coinvolge le dodici nazionali più forti del ranking internazionale.

L’obiettivo è offrire alle squadre un calendario più ricco di incontri di alto livello, favorendo la crescita tecnica delle nazionali e la preparazione verso la Coppa del Mondo di Rugby Femminile 2029.

Partecipano al torneo Australia, Canada, Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Scozia, Sudafrica, Stati Uniti e Galles, impegnate in una finestra internazionale di otto settimane compresa tra la seconda settimana di settembre e la fine di ottobre.

Il tour proseguirà negli Stati Uniti

Conclusi gli impegni di Fontanafredda, l’Italrugby femminile volerà negli Stati Uniti per affrontare le Eagles in una doppia sfida. Il primo incontro è in programma nella notte italiana tra il 17 e il 18 ottobre al Texas Health Mansfield Stadium, mentre il secondo si giocherà il 24 ottobre al Geodis Park di Nashville.

Le WXV Global Series rappresentano così un banco di prova di assoluto livello per le azzurre, chiamate a confrontarsi con alcune delle migliori squadre del panorama mondiale in vista dei prossimi grandi

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