Triestina Padel conquista il titolo italiano: la giovane società è campione nazionale Silver

La Triestina Padel scrive una delle pagine più importanti della sua giovane storia conquistando il titolo nazionale Silver Msp Coppa dei Club 2026. Il successo è arrivato nel corso delle finali nazionali disputate nel fine settimana in provincia di Roma, dove la formazione ha rappresentato il Friuli-Venezia Giulia, imponendosi al termine di un percorso brillante.

Guidata dal capitano e delegato Andrea Marchesi, la squadra è riuscita a conquistare il titolo del girone Silver, superando in finale la rappresentativa avversaria e laureandosi così campione d’Italia.

Un traguardo costruito in poco tempo

Per la società triestina si tratta di un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando la sua recente nascita. La Triestina Padel è infatti una realtà giovane, entrata pienamente in attività soltanto nell’aprile dello scorso anno, ma già capace di raggiungere il massimo traguardo nella competizione nazionale.

A sottolineare l’importanza del successo è il vicepresidente Gabriele Auber.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato. La Triestina Padel è una società giovane: nata qualche anno fa, è entrata pienamente in attività soltanto nell’aprile dello scorso anno.”

Un punto di partenza per il futuro

Il titolo nazionale non viene vissuto come un punto di arrivo, ma come l’inizio di un nuovo percorso sportivo. La società guarda infatti già ai prossimi obiettivi, forte dell’esperienza maturata e della crescita dimostrata in pochi mesi.

“Oggi sentiamo di aver vinto due volte – conclude Auber –: sul campo, conquistando un titolo nazionale, e fuori dal campo, dimostrando che un gruppo di ragazzi con un sogno, sostenuti da persone che hanno creduto nel loro potenziale, può raggiungere risultati che sembravano impensabili. Con passione, dedizione e duro lavoro, anche una piccola realtà può diventare protagonista.”

Il successo ottenuto nelle finali nazionali rappresenta così un riconoscimento per l’impegno della società e conferma la crescita del padel triestino anche a livello nazionale.

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