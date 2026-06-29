Voli Trieste-Francoforte, Trieste Airport rompe il silenzio sul futuro del collegamento

Il futuro del collegamento tra Trieste e Francoforte per la stagione invernale 2026-2027 resta ancora incerto. A chiarirlo è Trieste Airport, che in una nota precisa di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale da Air Dolomiti, compagnia del Gruppo Lufthansa che opera la tratta.

Lufthansa valuta i tagli

Il chiarimento arriva mentre il Gruppo Lufthansa sta valutando possibili razionalizzazioni operative a partire da novembre, dopo aver già tagliato circa 20 mila voli nella stagione estiva a causa del caro carburante. Al momento, lo scalo di Ronchi non sarebbe stato interessato da alcuna riduzione.

Il confronto con Air Dolomiti

Trieste Airport conferma che sono in corso interlocuzioni con Air Dolomiti e con il Gruppo Lufthansa per verificare ogni possibile soluzione e provare a mantenere il collegamento per tutto l’anno.

Il ruolo della Regione

La rotta, pur non avendo un impatto rilevante sui volumi di traffico, è considerata importante perché collega il Friuli-Venezia Giulia a uno dei principali hub intercontinentali europei. Anche la Regione segue la situazione insieme allo scalo.

Sul sito di Air Dolomiti, al momento, i voli risultano prenotabili fino a domenica 18 ottobre. Da lunedì 19 ottobre non compaiono collegamenti disponibili, ma Trieste Airport ribadisce che non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sulla cancellazione della tratta.

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