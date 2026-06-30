Pordenone celebra la storica Libreria Al Segno: targa del Comune dopo 48 anni di attività

La Libreria Al Segno entra ufficialmente tra i simboli della cultura cittadina. Il Comune di Pordenone ha consegnato una targa di riconoscimento a Mauro Danelli, fondatore della storica libreria, per celebrare i 48 anni di attività e il contributo offerto alla crescita culturale della comunità. Il riconoscimento arriva in un momento significativo, segnato dal passaggio di testimone alla nuova proprietà, che Danelli accompagnerà fino a gennaio 2027.

Un punto di riferimento per la città

Fondata nel 1978, la Libreria Al Segno è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare una realtà composta da cinque punti vendita, due dei quali a Pordenone e gli altri nei comuni limitrofi.

Grazie a passione, competenza e attenzione al valore della lettura, la libreria è diventata un riferimento per generazioni di lettori, scuole, insegnanti e famiglie, contribuendo alla diffusione della cultura sul territorio.

Il passaggio di testimone

La cerimonia assume un valore particolare perché coincide con il passaggio della libreria alla nuova proprietà. Dopo quasi mezzo secolo alla guida dell’attività, Mauro Danelli ha deciso di cedere l’azienda, continuando però ad affiancare i nuovi gestori fino a gennaio 2027.

Una scelta che consentirà di trasmettere esperienza, competenze e il patrimonio umano costruito in quasi cinquant’anni di attività, garantendo continuità a una realtà profondamente legata alla città.

Il ringraziamento del Comune

Alla consegna della targa erano presenti il sindaco Alessandro Basso e l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

Per il sindaco, la Libreria Al Segno rappresenta molto più di un’attività commerciale: è un luogo che ha accompagnato la crescita culturale della comunità, creando occasioni di incontro, confronto e scoperta attraverso i libri. Basso ha inoltre sottolineato come la scelta di Danelli di seguire personalmente la fase di transizione dimostri il forte legame con la libreria e con Pordenone.

L’assessore Badanai Scalzotto ha evidenziato invece il valore delle attività storiche, capaci di custodire la memoria della città e allo stesso tempo guardare al futuro. Secondo l’assessore, Al Segno è un esempio di commercio che va oltre la vendita di libri, creando relazioni e contribuendo alla vitalità culturale del territorio.

Un patrimonio che continua

La consegna della targa è stata un gesto di riconoscenza verso una realtà che da 48 anni rappresenta un punto di riferimento per Pordenone e per il territorio.

L’omaggio del Comune celebra non solo la lunga storia della libreria, ma anche la volontà di trasmettere un patrimonio di esperienza e valori affinché la storia della Libreria Al Segno possa proseguire anche con la nuova gestione.

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