Precipita con il parapendio dopo il decollo dal Monte Valinis: 55enne trasportata in elicottero a Udine

Una donna di 55 anni di nazionalità polacca è rimasta ferita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitata con il parapendio poco dopo il decollo dal Monte Valinis, nel territorio di Meduno. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno provveduto al recupero e al successivo trasferimento della pilota all’ospedale di Udine.

L’intervento dei soccorsi

Ricevuta la segnalazione, la Sores ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi, allertando la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso regionale.

Il primo mezzo a raggiungere la donna è stato proprio l’elicottero sanitario, seguito poco dopo dai tecnici del Soccorso Alpino, pronti a fornire supporto alle operazioni di recupero.

Trasportata in ospedale

Secondo le prime informazioni, la 55enne avrebbe riportato una possibile frattura a un arto inferiore a seguito della caduta.

Dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario e immobilizzata su una barella, la donna è stata caricata a bordo dell’elisoccorso e trasportata in volo all’ospedale di Udine per gli accertamenti e le cure necessarie.

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