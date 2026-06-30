Temporale, via Mameli resta chiusa: verifiche su un albero di 15 metri danneggiato dal vento

Via Mameli resta temporaneamente chiusa al traffico dopo il violento temporale che ha colpito la città, provocando danni anche al patrimonio arboreo urbano. A destare maggiore preoccupazione è una sofora di circa 15 metri di altezza, albero di pregio situato lungo la via, che ha riportato danni alle branche principali a causa delle forti raffiche di vento.

La chiusura è stata disposta per consentire lo svolgimento di approfonditi accertamenti tecnici sulla stabilità della pianta. Le verifiche sono state affidate a una ditta specializzata e richiedono interventi in quota con l’impiego di attrezzature specifiche. L’obiettivo è accertare che non vi siano rischi per la sicurezza prima di riaprire la strada.

Le verifiche sulla pianta

Secondo quanto spiegato dall’assessore Mattia Tirelli, la decisione di mantenere chiusa la strada rappresenta una scelta dettata esclusivamente dalla tutela dell’incolumità pubblica.

«La chiusura temporanea di Via Mameli è una misura cautelativa necessaria – ha dichiarato –. La sofora è un albero di considerevoli dimensioni e merita una valutazione approfondita. Le indagini sono tecnicamente complesse, si svolgono in quota e richiedono strumentazione specializzata. Preferiamo attendere i risultati di un’analisi accurata piuttosto che riaprire la viabilità con dubbi ancora irrisolti».

Le operazioni dovrebbero concludersi entro la fine della settimana, consentendo così la riapertura della strada non appena sarà certificata la completa stabilità dell’albero.

Pulizia della strada e del marciapiede

Parallelamente agli accertamenti tecnici, il Comune provvederà anche alla rimozione dei rami e del materiale vegetale caduti durante il fortunale. L’intervento interesserà sia la carreggiata sia il marciapiede, così da ripristinare completamente l’area prima della riapertura al traffico.

L’obiettivo è riconsegnare ai cittadini una strada sicura, con la viabilità e gli spazi pedonali completamente ripristinati.

Riapre anche via Chiesa di Rorai

Gli effetti del maltempo hanno interessato anche via Chiesa di Rorai, chiusa per consentire ai Vigili del Fuoco di completare le operazioni di rimozione degli alberi e dei rami caduti. La riapertura della strada è prevista entro martedì 30 giugno, al termine degli interventi di smaltimento del materiale e di messa in sicurezza dell’area.

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