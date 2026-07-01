Affitti a Pordenone, i canoni tornano a salire: ecco quanto costa oggi prendere casa

Il mercato degli affitti in provincia di Pordenone torna a mostrare segnali positivi dopo alcuni mesi di rallentamento. A marzo 2026 il canone medio ha raggiunto i 10 euro al metro quadrato, con una crescita del 7,8% rispetto a febbraio. Nonostante il recupero mensile, il dato rimane leggermente inferiore (-0,8%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e lontano dal massimo recente di 10,8 euro al metro quadrato, registrato nell’ottobre 2025.

Pordenone sotto la media del Friuli-Venezia Giulia

I dati elaborati dal centro studi di Idealista evidenziano come la provincia pordenonese continui a mantenere canoni medi inferiori rispetto al resto della regione. Nel Friuli-Venezia Giulia, infatti, il prezzo medio degli affitti è salito a 12,2 euro al metro quadrato a marzo 2026, con un incremento dello 0,7% rispetto al mese precedente e dell’8,5% su base annua.

La differenza conferma che, pur registrando una crescita mensile più sostenuta, Pordenone resta una delle aree più accessibili della regione per chi è alla ricerca di un’abitazione in locazione.

Le possibili cause dell’aumento

Secondo gli analisti, il rialzo osservato a marzo potrebbe essere legato a una domanda in aumento, che spinge verso l’alto i prezzi, oppure a una diminuzione dell’offerta di immobili disponibili, rendendo più competitivi gli annunci presenti sul mercato.

Qualunque sia la causa prevalente, il dato suggerisce che la fase di stagnazione dei mesi precedenti potrebbe essersi conclusa, aprendo la strada a una possibile nuova crescita del comparto.

Cosa cambia per chi cerca casa

Per gli inquilini la situazione presenta aspetti contrastanti. Da un lato, gli affitti in provincia di Pordenone rimangono mediamente più convenienti rispetto alla media regionale; dall’altro, il recupero registrato a marzo suggerisce che i prezzi potrebbero continuare a crescere qualora la tendenza dovesse consolidarsi.

Anche per amministrazioni locali e operatori del settore il monitoraggio dell’andamento del mercato sarà fondamentale. Un eventuale proseguimento della crescita potrebbe infatti rendere necessario valutare interventi a sostegno della locazione e misure per favorire una maggiore disponibilità di alloggi sul territorio.

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