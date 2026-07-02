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Trieste rende omaggio all’agente della polizia locale deceduto durante un inseguimento a Milano

La polizia locale di Trieste ha reso omaggio a Francesco Imprezzabile insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco
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14 minuti fa

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Agente della Polizia locale
Agente della Polizia locale ( © Depositphotos)
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Trieste si è unita al cordoglio nazionale per la morte di Francesco Imprezzabile, agente motociclista della Polizia locale di Milano deceduto il 22 giugno durante un inseguimento. Questa mattina, in contemporanea con il funerale solenne nel capoluogo lombardo, una rappresentanza dei motociclisti della Polizia locale di Trieste, insieme alle altre forze di polizia e ai vigili del fuoco, ha reso omaggio al collega in piazza Unità d’Italia.

Presenti autorità e forze dell’ordine

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il vicesindaco Serena Tonel, l’assessore Caterina de Gavardo, il comandante della Polizia locale Walter Milocchi e l’assessore regionale Pierpaolo Roberti. Il tributo si è svolto con il suono prolungato delle sirene, gesto simbolico di rispetto e vicinanza.

Un gesto condiviso in tutta Italia

Contemporaneamente, le polizie locali di tutta Italia hanno organizzato iniziative simboliche per esprimere solidarietà alla famiglia di Francesco Imprezzabile e ai colleghi della Polizia locale di Milano.

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