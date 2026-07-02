Trieste
Trieste rende omaggio all’agente della polizia locale deceduto durante un inseguimento a Milano
La polizia locale di Trieste ha reso omaggio a Francesco Imprezzabile insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco
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