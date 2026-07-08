Malattie sessualmente trasmissibili in aumento: a Udine l’ambulatorio Asufc prolunga gli orari per favorire diagnosi e prevenzione

Le malattie sessualmente trasmissibili (Mst) continuano a rappresentare una sfida per la salute pubblica. Se le nuove diagnosi di Hiv in Italia mostrano un andamento sostanzialmente stabile, aumentano invece i casi di altre infezioni come clamidia, gonorrea e sifilide. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, nel 2024 sono state registrate 2.379 nuove diagnosi di Hiv, mentre le altre infezioni trasmesse per via sessuale evidenziano un trend in costante crescita.

La diagnosi precoce consente di iniziare tempestivamente le cure, tutelare la salute della persona e limitare il rischio di trasmissione ad altri.

Quattro aperture straordinarie dell’ambulatorio

Per favorire un accesso più semplice ai servizi, la Soc Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione di Asufc ha programmato quattro aperture straordinarie dell’ambulatorio dedicato alle malattie sessualmente trasmissibili, situato in via Chiusaforte 2 a Udine.

Nelle giornate del 23 luglio, 27 agosto, 17 settembre e 22 ottobre 2026, l’ambulatorio resterà aperto dalle 14 alle 18.30, offrendo un orario prolungato pensato soprattutto per chi, a causa di impegni di lavoro, studio o altri motivi, non riesce a usufruire del servizio durante i consueti orari di apertura.

L’iniziativa punta a rendere ancora più accessibili le attività di informazione, consulenza e assistenza, garantendo ai cittadini un ambiente dedicato e riservato, con la presenza di un assistente sanitario e di un medico.

L’importanza della prevenzione

“La prevenzione, la diagnosi e il trattamento precoce delle infezioni sessualmente trasmissibili sono fondamentali non solo per la salute del singolo, ma anche per quella della collettività”, ha sottolineato Katia Mauro, referente dell’ambulatorio della Soc Igiene e Sanità pubblica.

Secondo la dottoressa, offrire ulteriori occasioni di accesso ai servizi significa aumentare la consapevolezza dei cittadini e incoraggiare a non rimandare controlli che possono rivelarsi determinanti per la propria salute e per quella degli altri.

Come contattare il servizio

Per ricevere informazioni è possibile contattare l’ambulatorio Mst della Soc Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione Asufc al numero 0432 553268, attivo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13, oppure scrivere all’indirizzo mst@asufc.sanita.fvg.it.

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