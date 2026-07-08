Mirko Zannier è il nuovo presidente degli arbitri del FVG: guiderà il CRA dalla stagione 2026/2027

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la nomina di Mirko Zannier alla guida del Comitato Regionale Arbitri del Friuli-Venezia Giulia. L’incarico decorrerà dalla stagione sportiva 2026/2027, quando raccoglierà il testimone da Riccardo Ros, giunto al termine del proprio mandato. La scelta premia un dirigente con oltre trent’anni di esperienza nel mondo arbitrale, maturata sia sul campo sia negli organi tecnici nazionali.

Un’esperienza costruita in oltre trent’anni di attività

Arbitro benemerito della sezione AIA di Udine dal 2018, Zannier ha iniziato la carriera arbitrale nel 1990. Dopo gli anni trascorsi come arbitro e successivamente come assistente arbitrale nei campionati nazionali, dal 2006 ha intrapreso il percorso di osservatore arbitrale.

L’esperienza maturata lo ha portato prima negli organi tecnici regionali e poi in quelli nazionali della CAI e della CAN D. Nelle ultime stagioni ha inoltre ricoperto il ruolo di vice responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, contribuendo alle attività di formazione, valutazione e crescita tecnica degli arbitri italiani.

Gli incarichi ricoperti e il riconoscimento sportivo

Il percorso associativo di Zannier è altrettanto ricco. Dopo essere stato componente del consiglio direttivo della sezione di Udine, ne è diventato prima vicepresidente e poi presidente dal 2012 al 2016.

Ha inoltre partecipato al progetto UEFA Mentor & Talent del Settore Tecnico AIA e ha svolto per sette stagioni consecutive incarichi negli organi tecnici nazionali: dal 2018 al 2021 come vicecommissario della CAI e dal 2021 al 2025 come vicecommissario della CAN D.

Nel 2024 gli è stata conferita la Stella di bronzo al merito sportivo, riconoscimento che si aggiunge a un percorso professionale che lo vede laureato in Economia e commercio all’Università di Udine e impegnato come imprenditore e amministratore di società nei settori dei lavori pubblici, della sicurezza sul lavoro, delle certificazioni ISO e dell’organizzazione aziendale.

Le prime parole del nuovo presidente

Commentando la nomina, Zannier ha espresso gratitudine verso l’Associazione Italiana Arbitri e ha ribadito gli obiettivi del proprio mandato.

«Accolgo questa nomina con profondo senso di responsabilità e con grande entusiasmo. Desidero ringraziare il Comitato Nazionale e il direttore tecnico Domenico Messina per la fiducia accordatami, così come rivolgere un sincero ringraziamento a Riccardo Ros per il lavoro svolto alla guida del CRA Friuli-Venezia Giulia».

Il neo presidente ha spiegato di voler affrontare il nuovo incarico con spirito di servizio, puntando sulla collaborazione con le sezioni regionali, gli organi tecnici e tutti gli associati. L’obiettivo sarà favorire la crescita tecnica e umana degli arbitri, facendo di formazione, confronto e condivisione i punti di riferimento per lo sviluppo del movimento arbitrale del Friuli-Venezia Giulia.

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