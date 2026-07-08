Cronaca & Attualità
Rotta balcanica, Frontex: meno migranti ma nuove preoccupazioni per droga, armi e instabilità
Rapporto Frontex 2026: meno pressione sulla Rotta balcanica, ma persistono rischi legati a migrazioni, traffico di droga e armi.
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