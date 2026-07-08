Rotta balcanica, Frontex: meno migranti ma nuove preoccupazioni per droga, armi e instabilità

La pressione migratoria lungo la Rotta balcanica è in diminuzione, ma il quadro resta caratterizzato da numerose incognite. È quanto emerge dal rapporto annuale di analisi del rischio di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che evidenzia come gli sforzi per contenere i flussi provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia meridionale abbiano prodotto alcuni risultati, senza però eliminare le cause profonde delle migrazioni.