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Rotta balcanica, Frontex: meno migranti ma nuove preoccupazioni per droga, armi e instabilità

Rapporto Frontex 2026: meno pressione sulla Rotta balcanica, ma persistono rischi legati a migrazioni, traffico di droga e armi.
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1 minuto fa

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Pianta di cannabis
Pianta di cannabis ( © Depositphotos)
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La pressione migratoria lungo la Rotta balcanica è in diminuzione, ma il quadro resta caratterizzato da numerose incognite. È quanto emerge dal rapporto annuale di analisi del rischio di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che evidenzia come gli sforzi per contenere i flussi provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia meridionale abbiano prodotto alcuni risultati, senza però eliminare le cause profonde delle migrazioni.
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