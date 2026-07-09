Monfalcone trasforma il centro in una grande cena all’aperto: il 17 luglio arriva la Cena in Bianco

Monfalcone è pronta a trasformare Piazza della Repubblica in un elegante salotto a cielo aperto. Venerdì 17 luglio torna infatti la Cena in Bianco, uno degli appuntamenti più attesi di Monfalcone Estate 2026, che porterà nel cuore della città 300 partecipanti per una serata all’insegna della convivialità, dell’inclusione e dello spettacolo. A chiudere l’evento saranno le suggestive fontane danzanti, aperte a tutta la cittadinanza.

Un evento che punta a diventare una tradizione

Giunta alla quarta edizione, la Cena in Bianco continua a crescere e punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate monfalconese. L’iniziativa è stata presentata dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria, a Vivacentro, alla Pro Loco e ai soggetti coinvolti nell’organizzazione.

L’obiettivo è trasformare il centro cittadino in uno spazio di incontro, dove ogni partecipante contribuisce a creare un allestimento collettivo caratterizzato dal tradizionale abbigliamento bianco e da una forte attenzione ai dettagli.

Il sindaco Luca Fasan ha spiegato che, dopo il successo delle precedenti edizioni, è stato deciso di aumentare il numero dei posti disponibili e di caratterizzare ogni edizione con un colore simbolico differente.

Il blu come simbolo di inclusione

Per il 2026 il colore scelto è il blu, richiamo alla sensibilizzazione sull’autismo e alla collaborazione con AutStanding – La Sosta Inclusiva, il progetto di caffetteria, pasticceria, ristorante e pizzeria che offre opportunità di lavoro a giovani con disturbi dello spettro autistico.

L’invito ai partecipanti è quello di aggiungere un dettaglio blu al proprio abbigliamento o alla tavola, mantenendo il dress code total white che caratterizza la manifestazione.

Anche le attività commerciali del centro aderiranno all’iniziativa allestendo le proprie vetrine con il bianco, contribuendo a creare un’atmosfera uniforme e coinvolgente in tutta l’area centrale della città.

Il programma della serata

L’accoglienza dei partecipanti è prevista dalle 19.45, mentre la cena inizierà alle 20.30. Dalle 22 Piazza della Repubblica diventerà il palcoscenico dello spettacolo delle fontane danzanti, con circa quaranta minuti di giochi d’acqua sincronizzati con musica, luci ed effetti speciali.

L’assessore agli Eventi Irene Cristin ha sottolineato come la manifestazione sia pensata per valorizzare uno dei luoghi simbolo di Monfalcone attraverso un’esperienza condivisa e capace di sorprendere cittadini e visitatori.

Due modalità di partecipazione

L’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione. Chi desidera partecipare senza preparare il cibo potrà acquistare, al costo di 25 euro, la White Box realizzata da AutStanding, con un menù completo composto da polpette vegetariane, baci di dama salati, lasagne vegetariane, spezzatino di pollo con crema al latte e una selezione di dolci artigianali.

In alternativa sarà possibile prenotare gratuitamente il proprio posto e portare le pietanze da casa oppure acquistarle presso i ristoranti e gli esercizi commerciali della città.

Le bevande non sono comprese, ma sarà disponibile gratuitamente un punto di distribuzione dell’acqua gestito da Irisacqua, con brocche e ghiaccio per tutti i partecipanti.

Prenotazioni aperte fino al 14 luglio

I giovani di AutStanding saranno inoltre impegnati durante tutta la manifestazione come hostess e steward, rafforzando il valore inclusivo dell’iniziativa. La gestione delle prenotazioni è affidata a Studio MAP, mentre Vivacentro promuoverà l’evento tra le attività del centro.

In caso di maltempo la Cena in Bianco sarà rinviata a venerdì 31 luglio. Le prenotazioni sono aperte fino al 14 luglio, salvo esaurimento dei posti, attraverso il modulo disponibile sul sito del Comune di Monfalcone.

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