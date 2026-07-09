Pordenonelegge 2026, il presidente Mattarella sarà presente alla chiusura

La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla giornata conclusiva di pordenonelegge 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore per Pordenone e per l’intero Friuli-Venezia Giulia. L’annuncio della partecipazione del Capo dello Stato alla chiusura della rassegna, in programma il 20 settembre, conferma il ruolo sempre più centrale della manifestazione nel panorama culturale nazionale.

A sottolinearlo è il governatore Massimiliano Fedriga, che parla di «motivo di profondo orgoglio» e di un riconoscimento al valore di un festival capace, negli anni, di affermarsi come punto di riferimento per il libro, il pensiero e il confronto civile.

Fedriga: «Un riconoscimento al valore culturale della manifestazione»

Secondo Fedriga, accogliere Mattarella in occasione di pordenonelegge significa ribadire il ruolo della cultura come elemento fondante della comunità, ma anche come strumento di dialogo, libertà e crescita. La presenza del Capo dello Stato, ha evidenziato il governatore, conferisce ulteriore prestigio a un appuntamento che valorizza non solo Pordenone, ma l’intero territorio regionale.

L’edizione 2026 della Festa del libro si annuncia particolarmente ricca: il festival è previsto dal 16 al 20 settembre, con oltre 350 eventi e più di 650 voci internazionali della letteratura, della poesia e del pensiero.

Le date da segnare per pordenonelegge 2026

La 27ª edizione di pordenonelegge – Festa del libro e della libertà si svolgerà da mercoledì 16 a domenica 20 settembre 2026, con cinque giornate di incontri, dialoghi e appuntamenti culturali in città e in diverse sedi del Friuli-Venezia Giulia. L’apertura del festival, il 16 settembre, sarà affidata allo scrittore e saggista Salman Rushdie al Teatro Verdi di Pordenone, mentre la chiusura di domenica 20 settembre sarà segnata dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, momento istituzionale di particolare rilievo per la manifestazione e per l’intero territorio regionale. In programma sono annunciati 350 eventi in 50 sedi, con oltre 650 protagonisti internazionali della letteratura, della poesia e del pensiero.

Pordenone guarda al 2027

La partecipazione di Mattarella assume un significato ancora più forte nel percorso che porterà Pordenone a essere Capitale italiana della Cultura 2027, traguardo ufficializzato dal Comune e dal Ministero della Cultura.

In questo contesto, pordenonelegge si conferma una delle piattaforme culturali più rappresentative della città: un evento capace di unire editoria, attualità, partecipazione e promozione del territorio, rafforzando l’immagine del Friuli-Venezia Giulia come regione aperta al confronto e alla produzione culturale di qualità.

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