Auto precipita nel porto di Trieste, gli allievi dell’Accademia Militare si tuffano e salvano il conducente

Un intervento tempestivo e coraggioso ha evitato conseguenze ben più gravi nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 luglio, in Piazza Unità d’Italia a Trieste. Un’autovettura con a bordo un 41enne triestino è improvvisamente precipitata nelle acque del molo. A salvarlo sono stati alcuni allievi dell’Accademia Militare, che non hanno esitato a tuffarsi in mare per raggiungere il veicolo e mettere in salvo il conducente.

Il salvataggio dei militari

L’episodio si è verificato intorno alle 12.15, proprio mentre gli allievi dell’Accademia Militare erano appena scesi dagli autobus per una visita istituzionale della città.

Resisi immediatamente conto della gravità della situazione, alcuni militari si sono lanciati in acqua, riuscendo a raggiungere l’automobile e ad estrarre il conducente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

Durante le operazioni di soccorso anche uno dei militari ha riportato alcune ferite ed è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste con una squadra operativa, l’autogru della sede centrale e la motobarca degli specialisti nautici. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo di Venezia con a bordo due sommozzatori.

Grazie al Side Scan Sonar in dotazione alla motobarca, gli specialisti nautici hanno individuato il veicolo a circa 20 metri dalla riva, ad una profondità di circa 7 metri.

Il recupero dell’autovettura

I sommozzatori si sono immersi per verificare che all’interno dell’abitacolo non fossero presenti altre persone. Una volta esclusa questa eventualità, è arrivato via terra il personale del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico di Venezia, che ha agganciato il veicolo a speciali palloni di sollevamento.

L’auto è stata quindi portata in semi galleggiamento, avvicinata alla banchina e infine recuperata con l’ausilio dell’autogru.

Accertamenti sulle cause

Alle operazioni hanno preso parte anche il personale della Capitaneria di Porto e le Forze dell’Ordine.

Sulla dinamica dell’accaduto sono ora in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Trieste, che stanno ricostruendo le cause che hanno portato l’autovettura a finire nelle acque del porto.

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