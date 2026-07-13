Blitz antidroga tra Friuli e Veneto: sei denunciati, sequestrati LSD, MDMA, hashish e contanti

Un’operazione coordinata tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto ha consentito alla Polizia Locale di Pordenone di smantellare un’importante attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio del blitz è di cinque perquisizioni domiciliari, sei persone denunciate e il sequestro di droga, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento e la vendita delle sostanze.

Cinque perquisizioni all’alba tra due regioni

L’intervento è stato condotto dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Pordenone, che nelle prime ore della giornata ha eseguito cinque perquisizioni domiciliari nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

L’operazione ha interessato diverse località del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto ed è stata possibile grazie alla collaborazione tra più comandi di Polizia Locale e al supporto dei Carabinieri della Stazione di Aviano, in un’attività investigativa sviluppata in modo coordinato sul territorio.

Al termine delle verifiche sono state denunciate sei persone: un residente a Pordenone, due ad Aviano, due a Maniago e una a Porcia.

Determinante il lavoro delle unità cinofile

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle unità cinofile antidroga. Il cane Keila ha affiancato gli agenti durante le ispezioni effettuate nei comuni di Aviano, Maniago e San Michele al Tagliamento, consentendo di individuare sostanze e nascondigli.

A Jesolo, invece, il cane Allison ha operato insieme agli investigatori della Polizia Giudiziaria di Pordenone, contribuendo a localizzare i luoghi utilizzati dagli indagati per occultare la droga.

La collaborazione tra i Comandi di Aviano, San Michele al Tagliamento (Bibione) e Jesolo, insieme al supporto dei militari dell’Arma, è risultata decisiva per la riuscita dell’operazione.

Sequestrati hashish, MDMA, LSD e farmaci

Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato diversi quantitativi di hashish, MDMA e LSD, quest’ultimo già suddiviso in mini francobolli pronti per lo smercio.

Oltre agli stupefacenti sono state trovate anche sostanze da taglio e farmaci vigilati a base di benzodiazepine, tra cui Alprazolam e Delorazepam, detenuti illecitamente al di fuori dei previsti percorsi terapeutici.

Denaro e strumenti per lo spaccio sotto sequestro

L’operazione si è conclusa con il sequestro anche di denaro contante, ritenuto dagli investigatori provento dell’attività di spaccio, e di numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Tra il materiale recuperato figurano bilancini elettronici di precisione, involucri in cellophane e grinder, strumenti comunemente impiegati per la preparazione e la vendita delle sostanze stupefacenti.

L’attività rappresenta un ulteriore intervento della Polizia Locale di Pordenone nel contrasto allo spaccio, grazie a un’azione investigativa svolta in collaborazione con le forze di polizia del territorio e con il supporto delle unità cinofile.

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