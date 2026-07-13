Pordenone distribuisce 209 mila euro ad associazioni e sport: ecco chi riceve i contributi

Il Comune di Pordenone ha approvato un nuovo pacchetto di contributi straordinari per un totale di 209 mila euro, destinati a sostenere associazioni, enti e realtà sportive del territorio. Le risorse finanzieranno manifestazioni culturali e sportive, interventi di restauro e investimenti su impianti e strutture, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto associativo cittadino.

Il Festival del Clarinetto riceve il contributo più elevato

La quota più consistente dello stanziamento è destinata all’Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, che riceve 70 mila euro per organizzare la sesta edizione del Festival internazionale del Clarinetto “Portus Naonis”.

Tra gli altri principali contributi figurano 40 mila euro all’ASD Fuoristrada Club 4×4 Pordenone per l’organizzazione dell’Italian Baja – FIA Cross Country World Cup e 30 mila euro alla Parrocchia di San Marco Evangelista per il restauro conservativo della facciata e del portale del Duomo concattedrale di San Marco.

Risorse anche per sport, sanità e impianti

La Giunta ha previsto 20 mila euro all’ASD Montagna Wiva per l’acquisto di un pulmino da nove posti, destinato al trasporto di atleti e materiali.

Altri 20 mila euro sono stati assegnati all’associazione Le Petit Port ODV, che utilizzerà il finanziamento per acquistare gli arredi delle aree didattiche del reparto di Pediatria e Patologia Neonatale dell’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Per gli impianti sportivi sono stati inoltre stanziati 5 mila euro all’ASD San Lorenzo, destinati alla realizzazione di un impianto di irrigazione del Polisportivo di Rorai Grande e all’acquisto di attrezzature per la manutenzione del verde.

Gli altri contributi approvati

Tra i beneficiari figurano anche l’Accademia d’Archi G.G. Arrigoni APS, che riceve 15 mila euro per il concerto della violoncellista Nina Rakocevic, l’associazione Torre APS, destinataria di 5 mila euro per l’iniziativa “Anima le vie”, e l’Associazione nazionale Bersaglieri MM.OO. F.lli De Carli, che ottiene 4 mila euro per il concerto della Fanfara di Ascoli Piceno in occasione del 73° Raduno nazionale del Corpo.

Come vengono finanziati gli interventi

L’importo complessivo di 209 mila euro trova copertura in diversi capitoli del bilancio comunale. In particolare, 134 mila euro provengono dal fondo destinato agli eventi di particolare valore sociale, morale e culturale, 25 mila euro dai contributi agli investimenti per impianti sportivi gestiti da istituzioni sociali private e i restanti 50 mila euro dai contributi agli investimenti destinati alle istituzioni sociali private.

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