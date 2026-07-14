Assalto nella notte al bancomat di Budoia: telecamere oscurate e ATM manomesso

Un tentativo di furto ha preso di mira nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio la filiale Credit Agricole di Budoia, in via Panizzut. I responsabili hanno agito intorno alle 3 del mattino, riuscendo a manomettere lo sportello automatico dopo aver neutralizzato il sistema di videosorveglianza interno. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare gli autori del raid.

Telecamere oscurate prima dell’azione

Secondo i primi accertamenti, i malviventi avrebbero prima oscurato e spostato le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’istituto di credito. Successivamente hanno utilizzato un flessibile per rimuovere un componente elettronico dello sportello ATM.

L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Aviano ha consentito di avviare immediatamente i rilievi sul luogo dell’accaduto, verificando i danni riportati dal bancomat e raccogliendo gli elementi utili alle indagini.

Al lavoro anche il Nucleo Operativo

Per approfondire l’attività investigativa sono intervenuti anche i militari della Stazione di Polcenigo e del Nucleo Operativo di Sacile. Gli investigatori stanno analizzando la dinamica dell’azione e valutando tutte le possibili piste.

Tra le ipotesi al vaglio non c’è soltanto quella di un tentativo di furto tradizionale. Gli inquirenti stanno infatti verificando se l’obiettivo potesse essere anche l’estrapolazione di dati elettronici o lo studio dei sistemi di sicurezza dell’istituto bancario attraverso il componente asportato.

Un episodio senza precedenti recenti in provincia

Dalle prime verifiche effettuate dalle forze dell’ordine, non risultano episodi analoghi registrati negli ultimi mesi in provincia di Pordenone. Per questo motivo il caso viene considerato, allo stato attuale, un episodio isolato.

Resta comunque aperta la possibilità che il tentativo di manomissione possa inserirsi in un contesto più ampio di azioni mirate contro gli sportelli automatici, circostanza che sarà chiarita con il proseguimento delle indagini e con l’analisi degli elementi raccolti durante il sopralluogo.

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