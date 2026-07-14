Carburanti, stangata in Slovenia: il diesel aumenta di oltre 8 centesimi, salgono anche benzina e prezzi

Il Ministero dell’Ambiente sloveno ha aggiornato i prezzi massimi dei carburanti per le prossime due settimane. Il gasolio aumenta di 8,3 centesimi, raggiungendo 1,723 euro al litro, mentre la benzina verde sale di 2,7 centesimi, attestandosi a 1,588 euro.

Gli aumenti sono legati all’andamento dei mercati petroliferi internazionali, influenzati anche dal complicarsi dei rapporti tra Stati Uniti e Iran.

Prezzi sempre più vicini a quelli italiani

Le nuove tariffe valgono solo per i distributori lungo le strade statali e nei centri urbani, mentre sulle autostrade i prezzi restano liberalizzati.

I rincari stanno avvicinando i listini sloveni a quelli italiani. Secondo il Mimit, il prezzo medio nazionale è di 2,007 euro al litro per il diesel e 1,894 euro per la benzina. In Friuli-Venezia Giulia, grazie agli sconti regionali della fascia 0, i prezzi restano più competitivi: circa 1,554 euro per la benzina e 1,757 euro per il diesel.

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