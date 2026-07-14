L’Università di Trieste tra le migliori d’Italia: ecco la posizione nella classifica Censis 2026

L’Università degli Studi di Trieste si conferma tra gli atenei più competitivi del Paese. Secondo il nuovo Rapporto Censis sulle università italiane, l’ateneo giuliano occupa il quarto posto tra le università statali di medie dimensioni, ovvero quelle con un numero di iscritti compreso tra 10 e 20 mila studenti. Un risultato che premia la qualità complessiva dell’offerta formativa e dei servizi, confermando Trieste ai vertici del panorama universitario nazionale.

Quarta tra gli atenei di medie dimensioni

Nella graduatoria dedicata agli atenei statali con 10-20 mila iscritti, l’Università di Trieste si piazza alle spalle di Sassari, Università Politecnica delle Marche e Udine, mentre supera Siena, che scivola dal terzo al quinto posto rispetto allo scorso anno.

La classifica Censis distingue gli atenei italiani in base alle dimensioni. Tra i mega atenei guidano Padova, Bologna e La Sapienza di Roma, mentre nella fascia tra 20 e 40 mila iscritti i primi tre posti sono occupati da Cosenza, Pavia e Cagliari.

I punteggi che premiano l’ateneo triestino

Il quarto posto complessivo deriva dalla valutazione di sei indicatori: borse di studio, comunicazione, internazionalizzazione, servizi, strutture e occupabilità.

Nel dettaglio, l’Università di Trieste ottiene:

7° posto per le borse di studio;

per le borse di studio; 2° posto per comunicazione e servizi digitali, a pari merito con Sassari;

per comunicazione e servizi digitali, a pari merito con Sassari; 7° posto per internazionalizzazione;

per internazionalizzazione; 5° posto per i servizi agli studenti;

per i servizi agli studenti; 6° posto per le strutture;

per le strutture; 5° posto per occupabilità dei laureati.

Tra i risultati più significativi spicca proprio il settore della comunicazione digitale, dove l’ateneo sfiora il vertice nazionale.

Le lauree triennali: eccellenza nelle lingue e nell’informatica

Anche l’analisi dei singoli corsi di laurea evidenzia punti di forza e margini di miglioramento.

L’Università di Trieste conquista il primo posto nazionale nell’area linguistica, che comprende Mediazione linguistica e Lingue e culture moderne, e il secondo posto per Informatica e tecnologie ICT.

Ottimi anche i risultati in:

Economia , settima;

, settima; Lauree scientifiche , quarta;

, quarta; Area politico-sociale , quinta;

, quinta; Psicologia , ottava;

, ottava; Area letterario-umanistica, decima.

Meno brillanti, invece, le performance nell’architettura e ingegneria civile, dove Trieste è 21ª, e nell’ingegneria industriale e dell’informazione, che si colloca al 12° posto.

I risultati delle lauree magistrali a ciclo unico

Per quanto riguarda le lauree magistrali a ciclo unico, il Rapporto Censis assegna all’Università di Trieste il terzo posto in Farmacia, mentre Giurisprudenza e Medicina si classificano al decimo posto. Odontoiatria, invece, occupa la 17ª posizione.

Il Rapporto Censis, giunto alla sua 25ª edizione, rappresenta uno dei principali strumenti di valutazione del sistema universitario italiano. L’indagine prende in esame oltre 960 variabili e pubblica 70 graduatorie, offrendo una fotografia dettagliata della qualità degli atenei e dei corsi di studio presenti sul territorio nazionale.

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