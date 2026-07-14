Pooh a Villa Manin il 18 luglio: orari, navette, parcheggi e tutte le informazioni utili

Sabato 18 luglio 2026 Villa Manin ospiterà uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate in Friuli-Venezia Giulia. I Pooh arriveranno a Passariano di Codroipo con il tour celebrativo “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, uno spettacolo dedicato ai sessant’anni di carriera della band.

Il concerto inizierà alle ore 21 nella Piazza Tonda di Villa Manin. Considerato l’elevato numero di spettatori attesi, è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità, con navette da Codroipo, parcheggi dedicati e modifiche alla circolazione nelle strade vicine al complesso monumentale.

Il concerto dei Pooh inizierà alle 21

L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio alle ore 21. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli porteranno sul palco un viaggio musicale che ripercorrerà sei decenni di canzoni, spettacoli e ricordi condivisi con più generazioni di pubblico. Sono ancora disponibili dei biglietti, acquistabili qui.

Quella di Villa Manin sarà l’unica data del tour in Friuli-Venezia Giulia. Lo spettacolo comprenderà scenografie, immagini e contenuti pensati per raccontare la storia della band, nata nel 1966 e diventata uno dei gruppi più longevi e conosciuti della musica italiana.

Agli spettatori viene consigliato di raggiungere la zona con largo anticipo, sia per effettuare con calma i controlli agli ingressi sia per evitare le fasce nelle quali è previsto il maggiore afflusso di automobili e autobus.

Navette straordinarie ogni 20 minuti da Codroipo

Per agevolare l’arrivo del pubblico, la Regione, insieme al Comune di Codroipo, a Erpac, a Tpl Fvg e ad Arriva Udine, ha organizzato un servizio di navette straordinarie tra Codroipo e Villa Manin.

Gli autobus saranno operativi dalle ore 17 alle 24, in entrambe le direzioni, con una corsa ogni 20 minuti. Il tempo stimato per raggiungere Passariano sarà di circa 16 minuti.

Il percorso prevede fermate:

all’ autostazione di Codroipo , utile per chi lascia l’auto al Foro Boario, in piazza Giardini o negli altri parcheggi del centro;

, utile per chi lascia l’auto al Foro Boario, in piazza Giardini o negli altri parcheggi del centro; al parcheggio del campo sportivo di via Circonvallazione Sud ;

; a Villa Manin, nelle vicinanze dell’area del concerto.

Il servizio è stato studiato per ridurre il numero di automobili dirette verso Passariano e limitare le possibili congestioni lungo le strade di accesso alla villa. La fascia più delicata è prevista tra le 18.30 e le 19, quando è atteso il maggiore afflusso di spettatori.

Come acquistare il biglietto della navetta

I titoli di viaggio per utilizzare gli autobus straordinari possono essere acquistati attraverso le app Tpl Fvg e Glimble Fvg, disponibili gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

È possibile comprare il biglietto anche nelle rivendite autorizzate Tpl Fvg e direttamente a bordo dell’autobus. In quest’ultimo caso è previsto un sovrapprezzo. Per evitare attese al momento della partenza, è quindi consigliabile acquistare il titolo di viaggio in anticipo tramite applicazione.

Chi raggiungerà Codroipo in treno potrà scendere alla stazione ferroviaria e dirigersi verso l’autostazione, dalla quale partiranno le navette per Passariano.

Come arrivare in automobile da Udine, Pordenone e Palmanova

Villa Manin si trova a Passariano di Codroipo. Per chi deciderà di arrivare direttamente in automobile sono state predisposte diverse aree di sosta, suddivise anche in base alla direzione di provenienza.

Chi arriva dalla zona di Pordenone potrà utilizzare il parcheggio P1 di via Quarnic, distante circa 300 metri dall’area del concerto e destinato ad automobili, autobus e camper. In alternativa sarà disponibile il parcheggio P5 lungo la Strada provinciale 55, situato a circa un chilometro dall’ingresso.

Per gli spettatori provenienti da Udine e Palmanova sono indicati i parcheggi P3, P3 Bis e l’area di carico e scarico di via Passariano, distanti circa 750 metri. Alla stessa distanza si trova il P2 di via Cartiera, mentre il parcheggio P4 è collocato a circa 900 metri.

La soluzione raccomandata per evitare code resta comunque quella di parcheggiare a Codroipo e proseguire con la navetta straordinaria.

Stradone Manin chiuso al traffico e modifiche alla viabilità

Durante la serata la circolazione nell’area intorno alla villa subirà alcune modifiche. In particolare, su tutto Stradone Manin saranno in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta.

Gli automobilisti dovranno quindi seguire le indicazioni del personale presente ai varchi e la segnaletica temporanea predisposta lungo le principali strade di accesso. È importante non affidarsi esclusivamente alle indicazioni del navigatore, che potrebbero non tenere conto delle chiusure introdotte per il concerto.

Ingressi alla platea e posizione del box office

Gli accessi all’area dello spettacolo saranno organizzati su due lati distinti di Villa Manin.

L’accesso sul lato destro della villa, tra Piazza dei Dogi e via Bertiolo, sarà utilizzabile sia per l’ingresso alla platea sia per raggiungere il box office. È il varco più comodo per chi arriva dai parcheggi riservati alle persone con disabilità e dai parcheggi P2, P3 e P4.

Sul lato sinistro, in via dei Dogi, sarà invece presente un accesso riservato esclusivamente all’ingresso degli spettatori. Questa soluzione è indicata soprattutto per chi arriva dai parcheggi P1 e P5.

Prima di partire è opportuno controllare che il biglietto sia leggibile sul telefono oppure, nel caso di titolo cartaceo, che sia conservato in buone condizioni.

Parcheggi per le persone con disabilità

Per le persone in possesso del contrassegno disabili sono state individuate due aree di sosta vicine agli ingressi.

Il parcheggio dedicato situato in viale Rivolto, all’angolo con la Strada provinciale 65, si trova a circa 200 metri dall’area del concerto ed è indicato soprattutto per chi arriva da Udine o Palmanova.

Sono inoltre disponibili stalli riservati nel parcheggio P1 di via Quarnic, a circa 300 metri dall’ingresso e più facilmente raggiungibile dalla direttrice di Pordenone. Per accedere alle aree riservate sarà necessario mostrare al personale di controllo il contrassegno CUDE originale.

Biglietto ridotto per visitare le mostre di Villa Manin

Il biglietto del concerto consentirà anche di usufruire, nella giornata del 18 luglio, di un’agevolazione culturale. Chi ha acquistato un titolo per lo spettacolo potrà infatti ottenere l’ingresso ridotto alle mostre ospitate nel complesso di Villa Manin.

L’opportunità permette di anticipare l’arrivo a Passariano, visitare gli spazi espositivi e attendere successivamente l’apertura dell’area dello spettacolo, evitando così le ore nelle quali è previsto il maggiore traffico.

I consigli prima di partire

Per vivere la serata senza inconvenienti è consigliabile partire con un adeguato margine, acquistare in anticipo il biglietto della navetta e verificare le previsioni meteorologiche. Trattandosi di un concerto all’aperto, è opportuno indossare scarpe comode e portare soltanto gli oggetti strettamente necessari.

È inoltre utile salvare sul telefono il biglietto prima di raggiungere Villa Manin, poiché la presenza contemporanea di migliaia di persone potrebbe rallentare temporaneamente la connessione alla rete mobile.

Per informazioni sul concerto e sui biglietti è possibile rivolgersi all’organizzatore Azalea al numero 0431 510393 o all’indirizzo info@azalea.it.

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