Cronaca & Attualità
Temperature in picchiata verso l’alto: fino a 41 gradi percepiti tra Trieste e Isontino
Caldo a Trieste e Gorizia, mercoledì 15 luglio torna il bollino arancione con temperature percepite fino a 41 gradi
Mercoledì 15 luglio Trieste tornerà in bollino arancione secondo il bollettino del Ministero della Salute. Dopo una breve tregua prevista per martedì, le temperature torneranno a salire, accompagnate da un aumento del disagio dovuto all’umidità. Le condizioni più critiche, però, sono attese nell’Isontino, dove i modelli previsionali indicano i valori più elevati della regione.
Martedì lieve tregua prima della nuova impennata
Secondo il Ministero della Salute, nella giornata di martedì si registrerà una leggera flessione delle temperature. Alle 8 del mattino sono previsti 27 gradi, mentre alle 14 il termometro dovrebbe fermarsi a 30 gradi. Anche la temperatura massima percepita scenderà temporaneamente a 33 gradi, rispetto ai 35 della giornata precedente.
La situazione cambierà rapidamente già dal giorno successivo. Per mercoledì 15 luglio il Ministero prevede ancora 27 gradi nelle prime ore della mattina, ma con un aumento fino a 32 gradi alle 14 e una temperatura percepita di 36 gradi, motivo per cui scatterà nuovamente il bollino arancione.
Foreca: percepiti fino a 41 gradi a Trieste
Le elaborazioni del modello Foreca descrivono uno scenario ancora più severo. Dopo il temporaneo sollievo di martedì, mercoledì il caldo tornerà a intensificarsi rapidamente.
Alle 11 sono previsti 31 gradi, con una temperatura percepita di 34 gradi. A mezzogiorno si salirà a 32 gradi, ma la percezione raggiungerà già 37 gradi. Il momento più critico è atteso intorno alle 14, quando la temperatura toccherà 33 gradi, mentre quella percepita potrà arrivare fino a 41 gradi, complice un’umidità che potrebbe raggiungere il 63%.
Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale calo, con circa 29 gradi alle 20, una temperatura percepita di 31 gradi e umidità attorno al 58%.
Isontino tra le zone più calde della regione
Se Trieste sarà in parte mitigata dalla vicinanza del mare, le condizioni più difficili potrebbero interessare la provincia di Gorizia.
Secondo il modello Icon-D2, alle 14 di mercoledì 15 luglio Gorizia potrebbe raggiungere i 36 gradi, mentre gran parte dell’Isontino, compresa Monfalcone, dovrebbe attestarsi sui 34 gradi.
Per Trieste città lo stesso modello indica invece una temperatura di circa 31 gradi, con valori fino a 33 gradi sull’altopiano carsico. Foreca stima temperature leggermente inferiori per il Goriziano, ma evidenzia anche un’umidità mediamente più bassa, inferiore al 40%, che dovrebbe limitare l’aumento della temperatura percepita rispetto a quanto previsto per il capoluogo giuliano.
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