Inseguimento tra Slovenia e Italia: due passeur fuggono al valico di Ospo, fermati quattro cittadini turchi

Un inseguimento transfrontaliero tra Slovenia e Italia ha movimentato la tarda serata di ieri, 15 luglio, nell’area del valico di Ospo, in provincia di Trieste. Due presunti passeur, inseguiti dalla polizia slovena, sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver fatto scendere quattro cittadini di origine turca sul territorio italiano.

L’inseguimento dalla Slovenia fino al confine

Secondo quanto ricostruito, alcune pattuglie della polizia slovena si sono messe all’inseguimento di due Skoda condotte da altrettanti trafficanti di migranti. La fuga è iniziata nella zona di Kastelec e si è protratta fino al valico di Ospo, con gli agenti sloveni che, dopo aver informato la sala operativa della Questura di Trieste, hanno proseguito l’inseguimento anche in territorio italiano.

I passeur fuggono, fermati quattro cittadini turchi

Una volta oltrepassato il confine, i due conducenti sono riusciti a far scendere quattro persone di origine turca, per poi riprendere la fuga e dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine italiane.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Frontiera, che hanno preso in carico i quattro cittadini stranieri.

Denunce per ingresso irregolare e favoreggiamento

I quattro cittadini turchi sono stati denunciati per ingresso irregolare nel territorio italiano.

Per quanto riguarda invece i due passeur, non essendo stato possibile procedere con un arresto in flagranza di reato, è stata presentata una denuncia contro ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini proseguono per identificare i responsabili della fuga.

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