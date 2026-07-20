Udine, previsioni meteo del 21 luglio 2026

UDINE – Su Udine la giornata di martedì 21 luglio sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’approfondimento di una circolazione depressionaria sul Nord-Est. Dopo una mattinata ancora relativamente tranquilla, nel corso del pomeriggio sono attesi piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, prima di un graduale miglioramento previsto nelle ore serali. Gli accumuli stimati saranno intorno ai 3 millimetri di pioggia, mentre le temperature oscilleranno tra una minima di 19°C e una massima di 28°C. Non sono previste allerte meteo.

Mattinata con nuvolosità in aumento

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo in prevalenza nuvoloso, con una copertura che tenderà ad aumentare progressivamente. La temperatura minima si attesterà intorno ai 19°C, mentre i venti moderati da Est accompagneranno la mattinata mantenendo un clima piuttosto ventilato. Nonostante la presenza di molte nuvole, i fenomeni più significativi dovrebbero manifestarsi soltanto nelle ore successive.

Pomeriggio più instabile con rovesci e possibili temporali

La fase più dinamica della giornata arriverà nel pomeriggio. L’aumento dell’instabilità favorirà lo sviluppo di piogge diffuse e rovesci, che localmente potranno assumere anche carattere temporalesco, soprattutto nelle aree limitrofe ai rilievi. Gli accumuli previsti resteranno comunque contenuti, intorno ai 3 millimetri. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre i venti continueranno a soffiare tesi da Est, contribuendo a rendere il clima più ventilato. Lo zero termico si porterà intorno ai 3.547 metri, in ulteriore diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Miglioramento nelle ore serali

Con il progressivo allontanamento dell’instabilità, la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Nel corso della serata le precipitazioni perderanno intensità fino a cessare del tutto, lasciando spazio a schiarite e a un cielo sempre meno nuvoloso. Le condizioni torneranno quindi più stabili in vista della giornata successiva.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 22 luglio: giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni generalmente asciutte;

giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni generalmente asciutte; Giovedì 23 luglio: tempo variabile, con la possibilità di deboli piogge alternate a momenti più soleggiati;

tempo variabile, con la possibilità di deboli piogge alternate a momenti più soleggiati; Venerdì 24 luglio: ritorno del sole, con cielo in prevalenza sereno e condizioni meteorologiche stabili.

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