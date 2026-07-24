Portare il proprio cane al mare senza rinunciare a comodità, sicurezza e libertà è sempre più semplice anche in Friuli-Venezia Giulia. Da Lignano Sabbiadoro al Golfo di Trieste, il litorale regionale offre diversi stabilimenti attrezzati con postazioni riservate, aree recintate, docce, zone agility e tratti di mare nei quali gli animali possono fare il bagno.

Le regole, tuttavia, non sono uguali ovunque. Prima di partire è quindi importante distinguere le vere dog beach attrezzate dalle spiagge libere nelle quali l’accesso è consentito solamente in determinati orari.

Lignano Sabbiadoro, tre spiagge dedicate ai cani

Lignano Sabbiadoro è una delle località maggiormente organizzate per chi desidera trascorrere una giornata al mare con il proprio animale.

In Lungomare Marin, nei pressi dell’Ufficio spiaggia 1, si trova la Doggy Beach, uno stabilimento completamente delimitato con 113 postazioni, delle quali 30 recintate. Sono presenti lettini e brandine per i cani, ciotole, docce, area agility, servizio veterinario e punto ristoro. Gli animali possono entrare in acqua durante l’orario di apertura della struttura.

Sempre a Lignano Sabbiadoro, tra gli Uffici spiaggia 18 e 19, c’è Sunny Pet. L’area comprende 27 postazioni, 12 delle quali recintate singolarmente, una zona agility, spazi ombreggiati, docce e abbeveratoi. Sono disponibili anche un locale per il primo soccorso veterinario e la toelettatura, mentre una passerella conduce al tratto di mare riservato ai cani. Per gli animali meno abituati all’acqua sono previsti persino giubbotti salvagente.

A Lignano Riviera, vicino alla foce del Tagliamento, la Spiaggia di Duke propone 90 postazioni distanziate e alcune aree private recintate nelle quali il cane può restare senza guinzaglio. Lo stabilimento dispone inoltre di area agility, docce dedicate e postazione self-service per il lavaggio dell’animale con acqua calda, shampoo e asciugatura. Anche qui la balneazione è consentita nel tratto di mare davanti alla struttura.

Grado, dal Lido di Fido alla Spiaggia di Snoopy

Anche l’Isola del Sole offre due soluzioni particolarmente conosciute dalle famiglie che viaggiano con animali.

Il Lido di Fido, all’interno della spiaggia gestita da Git in viale Dante, mette a disposizione postazioni con box, ombrelloni, lettini per i proprietari e piccole brandine per i cani. Sull’arenile si trovano docce, acqua corrente e un sistema dedicato alla raccolta delle deiezioni. Nella zona alberata retrostante è presente anche uno spazio di sgambamento ombreggiato.

A Grado Pineta, vicino al campeggio Al Bosco, la Spiaggia di Snoopy occupa invece oltre 7mila metri quadrati. Ogni postazione offre uno spazio ampio, indicativamente di circa 50 metri quadrati, con ombrellone, lettino tradizionale e lettino per l’animale. Completano i servizi le docce, le ciotole, le zone d’ombra, l’area agility, il dog sitting e un servizio veterinario convenzionato. La zona di balneazione per i cani è delimitata da boe.

Marina Julia, la Spiaggia di Pippo

Sul litorale di Monfalcone, a Marina Julia, si trova la Spiaggia di Pippo, uno stabilimento pensato sia per gli animali sia per i loro accompagnatori.

La struttura dispone di aree recintate, giochi, attrezzature per l’agility, docce, ciotole personali e lettini delle dimensioni adatte ai cani. Alcune attività possono essere svolte insieme a istruttori cinofili, mentre gli spazi chiusi permettono agli animali di muoversi più liberamente e ai proprietari di rilassarsi.

Sistiana, la Bau Beach immersa nel verde

Nella Baia di Sistiana, la Bau Beach Caravella rappresenta una soluzione diversa rispetto ai grandi arenili sabbiosi di Lignano e Grado. La spiaggia è infatti inserita in un contesto verde e naturalmente ombreggiato.

Le postazioni sono distanziate e sono disponibili anche recinti privati con ombrellone, lettini e cuccia. I cani di tutte le taglie possono entrare in mare, mentre all’interno dello stabilimento devono essere tenuti al guinzaglio. Sono presenti docce per il risciacquo e lettini dedicati agli animali.

Barcola, la prima spiaggia comunale per cani di Trieste

Sul lungomare di Barcola, nel tratto compreso tra l’ex Cedas e il Pane Quotidiano, si trova la Bau Beach, la prima spiaggia comunale triestina espressamente dedicata ai cani e ai loro accompagnatori. Aperta inizialmente nell’estate 2025, l’area è stata completata nel giugno 2026 con una nuova discesa al mare, una doccia per il risciacquo degli animali, un cancello di sicurezza e ulteriori interventi per rendere la spiaggia più protetta e facilmente fruibile.

Spiagge libere e litorale triestino: attenzione agli orari

Al di fuori degli stabilimenti specializzati, l’accesso dei cani alle spiagge dipende dalle ordinanze dei singoli Comuni. Non esiste infatti una disciplina nazionale uniforme e le disposizioni possono cambiare da una località all’altra.

Secondo la guida ENPA per la stagione 2026, nel Comune di Grado l’accesso dei cani alle spiagge è previsto, fuori dalle aree dedicate, indicativamente dalle 19 alle 9, mentre a Trieste la fascia indicata è dalle 20 alle 7. Restano comunque determinanti la segnaletica presente sul posto e le ordinanze comunali aggiornate.

Cosa portare per una giornata al mare con il cane

Nella borsa non dovrebbero mancare guinzaglio, museruola da avere al seguito, sacchetti per le deiezioni, acqua fresca e libretto sanitario. È inoltre consigliabile verificare in anticipo l’eventuale obbligo di prenotazione, la documentazione richiesta e le regole relative all’ingresso in acqua.

Per proteggere il cane dal caldo è preferibile frequentare la spiaggia al mattino o nel tardo pomeriggio, assicurandogli sempre ombra e acqua. Bisogna inoltre evitare la sabbia rovente, non costringerlo a nuotare e risciacquare il mantello dopo il bagno, perché sale e sabbia possono provocare irritazioni.

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