Bau Beach di Barcola completamente rinnovata: doccia per cani, nuovo cancello e spiaggia più sicura

La Bau Beach di Barcola si presenta con un volto completamente rinnovato. Dopo un intervento da 300mila euro, la spiaggia dedicata ai cani e ai loro proprietari offre nuovi servizi e maggiori condizioni di sicurezza. Tra le novità figurano una doccia per il risciacquo degli animali, un nuovo cancello per impedire l’uscita dei cani dall’area e, nei prossimi giorni, l’installazione di ulteriori scogli per separare la spiaggia dall’area ex Cedas. La conclusione dei lavori è stata presentata durante una conferenza stampa alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, dell’assessore Elisa Lodi e dei consiglieri comunali Lorenzo Giorgi e Stefano Vatta.

Più sicurezza per cani e proprietari

L’intervento ha interessato numerosi aspetti della struttura. Come spiegato dall’assessore Elisa Lodi, sono stati realizzati un nuovo accesso al mare e ringhiere in acciaio, studiati per consentire ai cani di entrare in acqua in piena sicurezza. Al termine della presentazione è stato inoltre installato il cancelletto che delimita l’uscita della spiaggia, evitando che gli animali possano allontanarsi accidentalmente.

La Bau Beach dispone anche di una doccia dedicata per il risciacquo dei cani dopo il bagno e di una scogliera di protezione realizzata per difendere l’area dalle mareggiate, preservandone la funzionalità anche in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi.

Un cantiere rallentato dal maltempo

I lavori erano iniziati nel 2023, ma il cantiere ha subito un rallentamento proprio a causa delle mareggiate che hanno colpito la zona. L’intervento ha previsto la demolizione e ricostruzione del muro di sostegno, danneggiato dal mare, insieme al rifacimento del rivestimento in pietra arenaria.

È stata inoltre costruita una nuova rampa con spiaggetta che permette ai cani di accedere più facilmente all’acqua. L’opera è stata completata con la realizzazione di un’area protetta, delimitata da siepi e recinzione lungo il lungomare, e con la costruzione di due nuovi moli frangiflutti per rafforzare la difesa del tratto costiero.

In arrivo una nuova barriera verso l’ex Cedas

Gli interventi non si fermano qui. Nei prossimi giorni saranno infatti posizionati altri scogli lungo il lato della Bau Beach, verso l’area dell’ex Cedas. L’obiettivo è impedire che i cani possano raggiungere sia la zona adiacente sia la carreggiata, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza per gli animali e per i loro accompagnatori.

Un progetto nato dalle esigenze della città

Il consigliere comunale Lorenzo Giorgi ha ricordato come il progetto sia nato già nel 2019, in risposta alle richieste di cittadini e turisti.

“Nella nostra città sono censiti oltre 20 mila cani e molti visitatori ci chiedevano la possibilità di accedere al mare insieme ai loro animali”, ha spiegato Giorgi, sottolineando che il percorso è stato sviluppato insieme al Gruppo Cani Salvataggio Trieste, individuando le soluzioni più adatte sia per il benessere dei cani sia per la sicurezza delle persone.

Con la conclusione dei lavori e i prossimi interventi di completamento, la Bau Beach punta così a diventare uno spazio sempre più funzionale e sicuro per chi sceglie di vivere il mare insieme al proprio amico a quattro zampe.

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