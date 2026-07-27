“Alle origini del Club 27”, il romanzo rock di Alessandro Tonussi ambientato ad Aviano

Un romanzo che intreccia musica, mistero e territorio, partendo da Aviano per raccontare le storie di alcune delle più celebri icone del rock. È stato presentato sabato 25 luglio a Pordenone “Alle origini del Club 27”, il nuovo volume dello scrittore sacilese Alessandro Tonussi.

L’incontro si è svolto in piazza della Motta, nel cuore del capoluogo della Destra Tagliamento, nell’ambito del Blues, Food, Wine & More Festival, manifestazione dedicata all’incontro tra musica, cultura ed enogastronomia.

Il libro che parte da Aviano e guarda al mito del rock

Al centro della presentazione c’è stato il romanzo di Tonussi, ambientato ad Aviano, località che nel tempo ha costruito un rapporto particolarmente stretto con gli Stati Uniti grazie alla presenza della base Usaf.

Il volume prende spunto dal fascino esercitato dal cosiddetto Club 27, l’espressione con cui vengono ricordati numerosi artisti morti all’età di 27 anni, trasformati nel tempo in vere e proprie icone della cultura musicale internazionale.

Attraverso una narrazione che unisce elementi reali e invenzione letteraria, il libro conduce il lettore dentro storie intriganti legate al mondo del rock, utilizzando il territorio pordenonese non come semplice sfondo, ma come parte integrante del racconto.

La scelta di Aviano permette così di creare un ponte narrativo tra la dimensione locale e quella internazionale, tra il Friuli-Venezia Giulia e gli Stati Uniti, ma anche tra la provincia e l’immaginario globale della musica.

Amirante: “Un modo originale per promuovere il territorio”

Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha sottolineato il valore culturale e promozionale dell’opera.

«Un libro ambientato ad Aviano che racconta storie intriganti di icone del rock è un modo originale ed efficace di promuovere il nostro territorio, prendendo le mosse da una località che da sempre unisce Friuli-Venezia Giulia e Stati Uniti attraverso la base Usaf», ha dichiarato l’assessore.

Secondo Amirante, iniziative editoriali di questo tipo riescono a valorizzare luoghi conosciuti attraverso linguaggi contemporanei e accessibili, capaci di raggiungere anche lettori che normalmente non si avvicinerebbero a una tradizionale narrazione turistica o istituzionale.

Cultura, musica e letteratura si incontrano a Pordenone

La presentazione di “Alle origini del Club 27” si è inserita nel programma del Blues, Food, Wine & More Festival, che ha proposto al pubblico un percorso trasversale tra concerti, incontri, sapori e approfondimenti culturali.

Proprio questa capacità di mettere in dialogo forme espressive differenti è stata evidenziata dall’assessore regionale. Il Friuli-Venezia Giulia, ha osservato Amirante, è allo stesso tempo una terra di incontri e di scambi e un territorio capace di produrre spettacoli, rassegne, libri e progetti creativi.

La letteratura diventa quindi uno strumento per raccontare l’identità regionale in modo nuovo, collegandola a fenomeni culturali conosciuti in tutto il mondo come il rock e le sue leggende.

Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027

L’evento ha rappresentato anche un’ulteriore tappa del percorso culturale che accompagna la città verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Secondo Amirante, questo riconoscimento potrà rafforzare ulteriormente il ruolo del territorio nella produzione e nella promozione di iniziative creative, aumentando la sua capacità di attrarre pubblico anche da fuori regione.

«Cogliere proposte fresche e innovative che portano nuovi stimoli e intercettare percorsi di conoscenza crossmediale come fa questo Festival permette di accrescere la nostra offerta e di allargare il pubblico», ha spiegato l’assessore.

La presentazione del libro di Alessandro Tonussi dimostra dunque come un romanzo ambientato nel territorio possa diventare anche un veicolo di promozione culturale, capace di raccontare Aviano e il Friuli-Venezia Giulia attraverso una prospettiva insolita, sospesa tra memoria musicale, leggenda e immaginazione.

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