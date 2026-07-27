Cirque du Soleil torna a Trieste nel 2027 con lo spettacolo “Echo”: date, prevendite e tutte le novità dell’evento.

Il Cirque du Soleil sceglie ancora una volta Trieste. Dopo il grande successo registrato con Alègria – In a New Light, la celebre compagnia canadese tornerà nell’estate del 2027 con “Echo”, uno degli spettacoli più recenti del suo repertorio internazionale. Il Grand Chapiteau sarà nuovamente allestito nel piazzale del Silos, dove il sipario si alzerà il 25 giugno 2027, confermando la città come una delle tappe europee più importanti del tour.

Trieste seconda tappa europea del tour

L’annuncio è stato presentato nella sede della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla presenza del presidente Massimiliano Fedriga, insieme ai rappresentanti del Comune di Trieste, del Teatro Rossetti, di Alveare Produzioni e del Cirque du Soleil.

Quella triestina sarà la seconda tappa europea di Echo, preceduta soltanto da Milano, dove lo spettacolo debutterà il 6 maggio 2027. Tra gli elementi più spettacolari della produzione spicca un grande cubo scenografico, alto quanto un edificio di due piani, che ruoterà durante le esibizioni creando l’illusione di fluttuare sospeso nel vuoto, accompagnando le celebri acrobazie degli artisti.

Biglietti: quando aprono prevendite e waiting list

Chi desidera assistere allo spettacolo dovrà attendere ancora qualche mese per l’acquisto dei biglietti. Le vendite ufficiali apriranno il 28 settembre 2026, mentre sarà possibile iscriversi alla waiting list dal 30 luglio per accedere alle prevendite.

L’evento è organizzato dal Teatro Rossetti, in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia e Comune di Trieste, mentre la promozione nazionale è affidata ad Alveare Produzioni e Vivo Concerti.

Fedriga: “Una vetrina internazionale per Trieste e il Friuli-Venezia Giulia”

Nel corso della presentazione, il presidente Massimiliano Fedriga ha sottolineato il valore strategico del ritorno della compagnia canadese.

“È stato difficile portare il Cirque du Soleil a Trieste la prima volta, ma riportarlo è stata una sfida ancora più importante, perché significava dimostrare che la nostra città è in grado di rispondere a uno dei più grandi spettacoli al mondo. Trieste ha dato una risposta straordinaria”, ha dichiarato il governatore.

Fedriga ha inoltre evidenziato come “Echo” sia una delle produzioni più recenti del Cirque du Soleil e possa attirare spettatori anche dall’estero, generando benefici non solo economici ma anche in termini di promozione del territorio.

Il successo di “Alègria” ha convinto gli organizzatori

La decisione di riportare il Cirque du Soleil a Trieste arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla precedente tournée. Lo spettacolo “Alègria – In a New Light” aveva registrato quasi 72 mila biglietti venduti in 40 repliche, generando un indotto economico stimato in 18 milioni di euro. A questi numeri si aggiungono 2,2 milioni di visualizzazioni per il video promozionale realizzato in città con gli artisti della compagnia.

Un successo che ha consolidato il ruolo di Trieste come sede di grandi eventi internazionali e che ha spinto gli organizzatori a riportare nel capoluogo giuliano uno degli spettacoli più attesi del panorama mondiale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook