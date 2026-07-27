Trieste scelta ancora dalla Rai: iniziano le riprese della nuova serie “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”

Trieste si conferma una delle mete più richieste dalle grandi produzioni audiovisive italiane. Sono infatti iniziate nel capoluogo giuliano le riprese di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, nuova serie Rai composta da sei episodi, che sarà girata tra Trieste e i suoi dintorni per un totale di sette settimane. Il progetto nasce dalla coproduzione Rai Fiction – Filmmaster e può contare sul contributo della Friuli-Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFvg, che continua a sostenere la realizzazione di produzioni televisive sul territorio regionale.

Carmine Elia torna a girare in Friuli-Venezia Giulia

Alla regia c’è Carmine Elia, tra i nomi più apprezzati della fiction italiana contemporanea. Nel suo curriculum figurano produzioni di successo come Mare Fuori 1, La Porta Rossa, Belcanto e Sara – La donna nell’ombra.

Per il regista si tratta di un ritorno in Friuli-Venezia Giulia, dove aveva già diretto la prima stagione de La Porta Rossa, serie che ha contribuito a valorizzare Trieste come set televisivo di livello nazionale.

Un cast di primo piano e una storia ricca di mistero

La nuova fiction vede protagonisti Giacomo Giorgio, Alessandra Mastronardi e Federica Sabatini. La sceneggiatura è firmata da Maurizio Careddu, Vittorio Testa, Adil Bellafqih, Jenny Bertoldo e Francesco Tosco.

La vicenda ruota attorno a Flavio, un ex criminale che non crede alla versione ufficiale sulla morte della sorella Sofia, ritenuta un suicidio. Convinto che dietro la sua scomparsa si nasconda altro, decide di infiltrarsi nel prestigioso liceo frequentato dalla giovane, assumendo la falsa identità di un insegnante. Le sue indagini lo porteranno sulle tracce di una misteriosa figura conosciuta con il nome di Nemo, attorno alla quale ruota l’intera vicenda.

Coinvolte anche le maestranze locali

Le riprese, attualmente in corso, coinvolgono anche il territorio sotto il profilo produttivo. Sul set sono infatti impegnate una ventina di maestranze locali, a conferma della collaborazione ormai consolidata tra la produzione e la Friuli-Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFvg.

L’arrivo di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia” rappresenta un’ulteriore conferma della capacità del Friuli-Venezia Giulia e di Trieste di attrarre importanti produzioni televisive nazionali, valorizzando il territorio sia dal punto di vista artistico sia da quello economico e occupazionale.

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