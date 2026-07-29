Cuore caldo, pietra viva: Bertè, Raf e Litfiba, quando la classe fa… brodo ottimo!

TRIESTE, PALMANOVA, SAN VITO AL TAGLIAMENTO – E così si può tranquillamente affermare, parafrasando un proverbio dei nostri nonni, che galline vecchie facciano un brodo… ottimo. Lo si deduce senza sorta di dubbio dal programma di agosto degli eventi griffati Azalea, volti a coprire l’intero territorio FVG.

Andiamo nell’ordine. Si parte lunedì 3 agosto, ore 21.30, Castello di San Giusto, Trieste. Serata per romanticoni, nostalgici in un “Ora e per sempre”, manifesto dei fans e soprattutto delle fans di Raf, icona della musica leggera italiana in un’unica esclusiva data regionale del tour Infinito Estate 2026. Una serata di grandi successi come Self Control, Cosa resterà degli anni ’80, Infinito e Gente di mare. Il passato che ritorna, rovente e immortale.

A seguire, 11 agosto, Piazza Grande della città stellata, primo grande evento della rassegna Estate di Stelle 2026. Duemilaventisei che è l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba, quelli degli anni ’80, con la formazione originale, in un tour di sole venti date per celebrare i quarant’anni di 17 Re, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale. Un monumento sacro e irriducibile della storia del rock in Italia, pronto a far tremare le pietre dell’UNESCO in quel di Palmanova.

E il giorno successivo, 12 agosto, il centro del mondo diventa Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, dove continuano i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Loredana Bertè, autentica leggenda vivente della musica italiana. Unica data regionale di Ancora Ribelle – Summer Tour, con una scaletta che include tutti i suoi più grandi successi, inclusa la hit Pazza, Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2024. Una ribelle che non si arrende mai, graffiante e indomabile, che continua a dettare la legge del palcoscenico e ad ispirare generazioni di cantanti.

Insomma, come si fa a rimanere a casa?!

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