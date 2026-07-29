Riaperto il ponte di Chievolis, transito consentito fino a 3,5 tonnellate

È stato riaperto ieri, martedì 28 luglio, il ponte di Chievolis, nel comune di Tramonti di Sopra, dopo la conclusione dei lavori urgenti di manutenzione. Il collegamento è nuovamente percorribile, anche se in questa prima fase il transito resta limitato ai veicoli con una massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

Un collegamento fondamentale per la comunità

La riapertura restituisce alla popolazione di Chievolis e delle frazioni circostanti un’infrastruttura importante per gli spostamenti quotidiani. L’intervento ha interessato il ponte sul fiume Silisia, lungo la SR PN 54 “di Chievolis”, al chilometro 2+700.

«Abbiamo lavorato con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di chiusura, garantendo al tempo stesso la piena sicurezza dell’infrastruttura», ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.

La limitazione a 3,5 tonnellate è temporanea e resterà in vigore in attesa della conclusione dell’iter tecnico e amministrativo. Dopo l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione, la portata del ponte potrà essere formalmente innalzata fino a 7,5 tonnellate.

Un intervento da 133mila euro

Il quadro economico complessivo dei lavori ammonta a circa 133mila euro. Secondo Amirante, l’opera conferma l’attenzione della Regione verso la viabilità montana, la sicurezza delle infrastrutture e la continuità dei collegamenti nelle aree interne del Friuli-Venezia Giulia.

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