Trasaghis, dieci cani trovati senza cibo né acqua: un cucciolo muore dopo il salvataggio

Il Corpo forestale regionale, attraverso la stazione di Gemona, ha sequestrato dieci cani meticci simil-pastore tedesco rinvenuti in un’abitazione di Trasaghis in condizioni di grave malnutrizione, senza cibo né acqua. L’operazione è stata eseguita con il supporto dei veterinari dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e del personale del canile comunale di Tolmezzo. Nell’indagine risultano coinvolte due donne, madre e figlia, quest’ultima intestataria degli animali.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione inviata alla Procura della Repubblica di Udine dalle guardie ecozoofile dell’Associazione italiana sicurezza ambientale (Aisa).

Cani infestati da parassiti e privi delle cure necessarie

Quando le guardie forestali sono arrivate nell’abitazione hanno trovato i cani rinchiusi nei cortili, senza disponibilità di acqua e cibo e in un evidente stato di sofferenza. Tutti gli animali erano infestati da ectoparassiti e presentavano lesioni provocate dal continuo grattamento.

Tra loro vi era anche una cagna in allattamento con cinque cuccioli di circa un mese. La madre mostrava un marcato deperimento fisico, con debolezza e atrofia muscolare, mentre i piccoli apparivano già estremamente debilitati e privi di vitalità. Anche gli altri cani evidenziavano gravi alterazioni comportamentali, attribuite alle condizioni di degrado e alla gestione inadeguata degli animali.

Un cucciolo non ce l’ha fatta

Secondo i veterinari dell’Asufc, senza un intervento immediato gli animali sarebbero andati incontro alla morte. Nonostante il rapido trasferimento al canile di Tolmezzo, dove sono stati sottoposti alle prime cure e alimentati adeguatamente, uno dei cinque cuccioli è morto poche ore dopo il sequestro.

Gli altri cani restano affidati alla struttura, dove continueranno il percorso di recupero sanitario e nutrizionale.

Trovato anche un cane morto, disposta l’esumazione

Durante gli accertamenti è emerso un ulteriore elemento. Nell’area è stato infatti individuato un cane morto, che secondo quanto ricostruito sarebbe deceduto alcuni giorni prima del sequestro.

Su richiesta dell’Asufc e del Corpo forestale regionale, il pubblico ministero ha autorizzato la perquisizione del luogo di sepoltura e l’esumazione della carcassa. I resti saranno sottoposti ad esami anatomopatologici presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova, con l’obiettivo di accertare le cause della morte e verificare l’eventuale sussistenza del reato di uccisione di animali.

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