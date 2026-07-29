Udine, via Diaz cambia volto: ultima settimana di lavori prima dell’apertura della nuova rotatoria

È iniziato il conto alla rovescia per la conclusione del cantiere di via Diaz a Udine. La nuova rotatoria sarà completata tra il 3 e il 7 agosto, con gli ultimi interventi di fresatura, risanamento e asfaltatura definitiva nella zona del Parco della Rimembranza. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il Comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità, mantenendo comunque percorsi alternativi per limitare i disagi ai cittadini.

Chiusure e percorsi alternativi per una settimana

Dalle 9 di lunedì 3 agosto alle 18 di venerdì 7 agosto, l’area della nuova rotatoria sarà chiusa al traffico in corrispondenza delle intersezioni con piazzale Osoppo, piazza Primo Maggio e via Diaz.

Chi arriverà da nord e dovrà raggiungere piazza Primo Maggio sarà indirizzato lungo viale della Vittoria, per poi proseguire in via Uccellis, via Gorizia e infine verso largo delle Grazie. Per autobus e camion è stato predisposto un percorso dedicato da via Monte Grappa attraverso via Gorizia.

Anche via Diaz sarà chiusa nel tratto compreso tra viale della Vittoria e via Gorizia. I residenti potranno comunque raggiungere le proprie abitazioni accedendo dalla rotatoria tra via Gorizia e piazzale Riccardo Del Din, grazie a un tratto temporaneamente regolato a doppio senso.

Accessi garantiti per residenti e parcheggio

Durante tutte le lavorazioni resteranno garantiti gli accessi alle abitazioni, alle proprietà private e ai mezzi di emergenza. I residenti di vicolo Agricola, via Liruti e via Giovanni da Udine potranno raggiungere le proprie pertinenze transitando da piazza Primo Maggio.

Resterà inoltre sempre aperto il parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio, raggiungibile da largo delle Grazie e piazza Patriarcato. Nelle vicinanze del cantiere il limite di velocità sarà progressivamente ridotto a 30 chilometri orari, mentre il passaggio pedonale sarà sempre assicurato.

Cambiano anche i percorsi degli autobus

Le modifiche alla viabilità interesseranno anche il trasporto pubblico locale. Le linee urbane 1, 2 e 3, in direzione piazzale Osoppo dalla stazione ferroviaria, transiteranno da piazza Primo Maggio, via Sant’Agostino, via Planis e via Caccia, riprendendo poi il normale itinerario.

Nel senso opposto gli autobus percorreranno via General Cantore, via Gorizia, via Diaz e via Sant’Agostino. Cambia anche il tragitto della linea 9 circolare destra, mentre le linee extraurbane saranno deviate lungo via Monte Grappa, via Gorizia, viale Diaz e viale Trieste fino a piazzale D’Annunzio. Le fermate saranno effettuate in corrispondenza di quelle già presenti lungo i percorsi alternativi.

Con la conclusione di questa fase di lavori, il cantiere di via Diaz si avvia così verso il completamento definitivo, restituendo alla città una nuova rotatoria destinata a migliorare la circolazione in uno degli snodi più importanti di Udine.

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