Seguici su

Cronaca & Attualità

Incidente sulla A23: furgone contro un bilico, conducente ferito e chilometri di code verso Udine

Incidente sulla A23 tra Gemona e Udine Nord: un furgone si schianta contro un bilico, conducente ferito e lunghe code verso Udine
Avatar

Pubblicato

32 minuti fa

il

Incidente stradale
Incidente stradale ( © Depositphotos)
Aggiungi Diario FVG come Fonte preferita su Google

Un incidente avvenuto nelle prime ore di giovedì 30 luglio ha provocato pesanti disagi sulla A23, nel tratto tra Gemona e Udine Nord in direzione sud. Un furgone si è schiantato contro un bilico, causando il ferimento del conducente e lunghe code verso Udine.

L’incidente poco prima delle 7.30

Lo schianto è avvenuto al chilometro 39 dell’autostrada. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 7.30, quando era stato segnalato che il conducente del furgone fosse rimasto incastrato nell’abitacolo.

All’arrivo dei vigili del fuoco, però, l’uomo era già riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.

I soccorsi e il traffico

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Gemona e Udine, insieme al personale sanitario con un’ambulanza.

Il conducente del furgone, rimasto ferito, è stato preso in carico dai sanitari. L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, con lunghe code e forti rallentamenti lungo la carreggiata in direzione Udine fin dalle prime ore della mattinata.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?