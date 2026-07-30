Cronaca & Attualità
Incidente sulla A23: furgone contro un bilico, conducente ferito e chilometri di code verso Udine
Incidente sulla A23 tra Gemona e Udine Nord: un furgone si schianta contro un bilico, conducente ferito e lunghe code verso Udine
Un incidente avvenuto nelle prime ore di giovedì 30 luglio ha provocato pesanti disagi sulla A23, nel tratto tra Gemona e Udine Nord in direzione sud. Un furgone si è schiantato contro un bilico, causando il ferimento del conducente e lunghe code verso Udine.
L’incidente poco prima delle 7.30
Lo schianto è avvenuto al chilometro 39 dell’autostrada. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 7.30, quando era stato segnalato che il conducente del furgone fosse rimasto incastrato nell’abitacolo.
All’arrivo dei vigili del fuoco, però, l’uomo era già riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.
I soccorsi e il traffico
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Gemona e Udine, insieme al personale sanitario con un’ambulanza.
Il conducente del furgone, rimasto ferito, è stato preso in carico dai sanitari. L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, con lunghe code e forti rallentamenti lungo la carreggiata in direzione Udine fin dalle prime ore della mattinata.
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