La friulana Giada Alzetta debutta agli Europei di nuoto: quando gareggia e il sogno della finale

Il conto alla rovescia è ormai terminato per Giada Alzetta, giovane talento di Montereale Valcellina, che si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. La nuotatrice friulana sarà protagonista ai Campionati Europei di nuoto di Parigi 2026, in programma dal 31 luglio al 16 agosto, dove rappresenterà l’Italia nei 400 metri misti femminili.

Parigi ospita il grande spettacolo del nuoto europeo

La rassegna continentale riunirà i migliori specialisti delle discipline acquatiche in un programma ricco di eventi. Ad aprire gli Europei saranno nuoto artistico e tuffi, in calendario dal 31 luglio al 5 agosto all’Olympic Aquatic Centre, mentre le competizioni dal trampolino proseguiranno fino al 6 agosto.

Successivamente sarà il turno del nuoto in acque libere, con la Senna che tornerà a fare da teatro alle gare dopo le Olimpiadi di Parigi. In contemporanea si svolgeranno anche le prove dei tuffi dalle grandi altezze, previste fino al 9 agosto.

Il debutto europeo di Giada Alzetta

La fase conclusiva della manifestazione sarà dedicata al nuoto in vasca, in programma dal 10 al 16 agosto, quando entreranno in scena i migliori atleti del continente.

Tra loro ci sarà anche Giada Alzetta, tesserata per la Leosport Nice Footwear, pronta a coronare il sogno dell’esordio europeo. La 20enne pordenonese arriva a Parigi dopo una stagione di altissimo livello, culminata con la conquista del titolo italiano ai Campionati Assoluti di Riccione nei 400 misti.

La sua crescita è stata confermata anche durante la 62ª edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto, dove ha conquistato la finale fermando il cronometro a 4’39″94, abbattendo per la prima volta il muro dei 4 minuti e 40 secondi. Un risultato che le permette di presentarsi agli Europei con l’obiettivo di competere per un posto nella finale continentale.

Quando gareggia e come seguirla

L’appuntamento con la gara di Giada Alzetta è fissato per mercoledì 12 agosto.

Le batterie dei 400 metri misti femminili prenderanno il via indicativamente alle 9.30, mentre la finale per l’assegnazione delle medaglie è prevista alle 18.30, salvo eventuali variazioni del programma.

Per la giovane atleta friulana sarà una giornata speciale: il debutto sul palcoscenico europeo rappresenta infatti il punto di arrivo di un percorso costruito con costanza e sacrificio e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova sfida contro alcune delle migliori nuotatrici del continente.

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