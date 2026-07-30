Master universitari in FVG, contributi fino a 3.500 euro e sostegno raddoppiato per i giovani genitori

È online il nuovo bando della Regione Friuli-Venezia Giulia dedicato agli studenti che nel 2026 frequentano master universitari di primo e secondo livello, corsi di specializzazione e percorsi di perfezionamento. La misura consente di ottenere un contributo pari al 40% delle spese di iscrizione, fino a un massimo di 3.500 euro.

La principale novità riguarda gli studenti con meno di 36 anni che sono anche genitori di figli minori o con disabilità. In presenza dei requisiti previsti, per loro l’importo del contributo potrà essere raddoppiato, rafforzando il sostegno economico a chi deve conciliare studio, formazione avanzata e responsabilità familiari.

Chi può richiedere il contributo per i master

Il contributo ordinario è rivolto agli studenti con un’attestazione Isee non superiore a 35mila euro che si iscrivono, nel corso del 2026, a uno dei percorsi approvati dalle istituzioni del sistema regionale dell’Alta Formazione.

Rientrano nel bando i master di primo e secondo livello, i corsi di specializzazione e quelli di perfezionamento attivati nel 2026 dall’Università degli Studi di Trieste, dall’Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.

L’agevolazione copre il 40% del costo sostenuto per l’iscrizione e la frequenza, entro il limite massimo di 3.500 euro per ciascuno studente.

Contributo raddoppiato per gli studenti con figli

Un sostegno più consistente è previsto per gli studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia, con meno di 36 anni, genitori di figli minorenni o con disabilità e con un Isee entro la soglia dei 35mila euro.

Per accedere al raddoppio sarà necessario aver raggiunto il monte ore di frequenza richiesto per il conseguimento del titolo. La misura punta a sostenere in modo particolare coloro che, oltre a investire nella propria qualificazione professionale, affrontano anche impegni familiari e di cura.

«Il raddoppio del contributo per i giovani genitori è un segnale tangibile della volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere i talenti e rimuovere gli ostacoli che possono limitare l’accesso ai percorsi di alta specializzazione», ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen.

I nuovi requisiti sulla frequenza

Il bando introduce anche condizioni più precise legate alla partecipazione alle attività formative.

Gli studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia dovranno aver completato il monte ore previsto per ottenere il titolo. Per gli studenti non residenti sarà invece necessario aver frequentato almeno il 70% delle lezioni in presenza, quando il master prevede che almeno il 60% delle ore complessive del corso si svolga in aula.

L’obiettivo è collegare il beneficio economico a una partecipazione effettiva e continuativa al percorso di alta formazione scelto.

Come presentare la domanda

Le domande per ottenere il contributo ordinario e quelle relative al sostegno alla genitorialità dovranno essere presentate ad Ardis, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio, attraverso l’istituzione accademica presso cui viene frequentato il corso.

Informazioni, modulistica e indicazioni operative sono disponibili sul sito ufficiale di Ardis Friuli-Venezia Giulia: https://www.ardis.fvg.it/.

Un investimento sulle competenze specialistiche

Secondo la Regione, l’intervento vuole favorire l’accesso a percorsi capaci di offrire competenze avanzate e maggiori opportunità nel mercato del lavoro.

«Con questo intervento confermiamo l’attenzione della Regione verso l’alta formazione e quei percorsi che consentono ai giovani di acquisire competenze specialistiche e migliorare le proprie prospettive professionali», ha dichiarato Rosolen.

Le modifiche introdotte nel nuovo avviso, ha aggiunto l’assessore, intendono rendere il sostegno più mirato, premiando l’impegno nello studio e aiutando chi deve contemporaneamente gestire formazione e responsabilità familiari.

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