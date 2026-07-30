Meduno, perde il controllo del parapendio durante il decollo: pilota precipita da sette metri

Un pilota di parapendio tedesco di 63 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio dopo essere precipitato durante il decollo dal Monte Valinis, nel territorio di Meduno. L’uomo avrebbe perso il controllo della vela nella fase iniziale del volo, cadendo da un’altezza di circa sette metri e impattando violentemente al suolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno provveduto a stabilizzarlo e al successivo trasferimento in ospedale.

La caduta durante il decollo

Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne stava affrontando la fase di decollo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del parapendio. La vela non avrebbe consentito una corretta manovra e il pilota è precipitato da circa sette metri, riportando traumi che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori.

La centrale operativa Sores ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e richiesto anche il supporto dell’elisoccorso regionale, vista la natura dell’incidente e la necessità di operare rapidamente.

L’intervento coordinato dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che hanno collaborato con il personale sanitario, con il tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e con l’equipaggio dell’elisoccorso regionale.

Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza del ferito e sulla sua stabilizzazione prima del trasporto. Il lavoro congiunto delle squadre di emergenza ha consentito di intervenire in tempi rapidi e di predisporre il trasferimento in ospedale nelle migliori condizioni possibili.

Trasferito all’ospedale di Udine

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il pilota è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Udine, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche.

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